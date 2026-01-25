México aplica estrategia integral para eliminar la Lepra

México mantiene con éxito la estrategia integral para eliminar la lepra y evitar el aumento de casos, informó la Secretaría de Salud. Explicó que desde 1994, esta enfermedad infecciosa ocasionada por el mycobacterium leprae, conocido comúnmente como "Bacilo de Hansen”, dejó de ser considerada un problema de salud pública en el país.

Lo anterior se mencionó porque se ha cumplido con la meta establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de registrar menos de un caso por cada 10 mil habitantes.

No obstante, Sinaloa, Oaxaca y Guerrero son las entidades donde todavía se podrían presentar casos de lepra, informó Fátima Luna López, directora del Programa de Micobacteriosis del Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades, (Cenaprece).

Añadió que la estrategia para eliminar la lepra se lleva a cabo en zonas endémicas, es decir, en municipios y localidades que han reportado casos en los últimos cinco años o por antecedentes epidemiológicos en la familia.

Además de estas labores en campo, las acciones se orientan a la búsqueda en menores de 15 años. No debemos tener reporte en esas etapas porque significaría que existe todavía transmisión sostenible”, señaló Luna López.

Estrategia contra la Lepra

En el Día Mundial de la Lepra, que se celebra el tercer domingo de enero, la especialista explicó que entre las acciones para eliminar la lepra, resalta el tratamiento por medio de la poliquimioterapia, una combinación de multimedicamentos efectiva para curar la lepra. Así como la realización de jornadas dermatológicas en las que profesionales de la salud identifican y toman muestras a los casos probables en la población.

Además, a través de la donación de la poliquimioterapia por parte de la OMS, el tratamiento se otorga de forma gratuita en todas las unidades del sector salud del país.

Fátima Luna, agregó que también se puso en marcha una plataforma de información en tiempo real con el propósito de favorecer la implementación de estrategias de intervención inmediatas para avanzar en su control.

Asimismo, se realizan actividades de educación continua con personal de salud, así como talleres comunitarios para identificar de forma temprana los signos y síntomas de la enfermedad, fundamentalmente en las familias que han registrado casos de lepra”, comentó la especialista.

La lepra no es una enfermedad muy contagiosa, puede transmitirse a través de fluidos corporales de la nariz y boca. Cuartoscuro

La Lepra es curable

La vocera del Cenaprece, señaló que la lepra es curable porque su diagnóstico temprano y su tratamiento “no sólo reducen considerablemente las posibilidades de discapacidad, sino que son clave para su eliminación”.

No obstante, dijo, la micobacteria tiene un periodo de incubación de cinco a 20 años y si no es tratada al inicio de los síntomas, puede ocasionar discapacidad en ojos, manos, pies, músculo y hueso. Y generar secuelas que incluyen deformidades y mutilaciones, reducción de la movilidad de las extremidades e incluso ceguera.

Luna López indicó que ante los primeros síntomas se debe acudir al médico, considerando que los signos iniciales son manchas claras u oscuras, o nódulos en la piel que resultan en lesiones y pérdida de sensibilidad en la zona afectada.

Indicó que se debe considerar que aunque la lepra no es una enfermedad muy contagiosa, puede transmitirse a través de fluidos corporales de la nariz y boca de personas enfermas no tratadas.

