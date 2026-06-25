Sheinbaum envía ayuda a Venezuela; rescatistas de la Sedena saldrán hoy

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves 25 de junio de 2026, el envío de un primer contingente de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para apoyar a Venezuela, luego de los terremotos que sacudieron al país sudamericano.

En el marco de su conferencia mañanera, la mandataria expresó la solidaridad del pueblo mexicano con el venezolano y confirmó que el equipo especializado partirá este mismo día para incorporarse a las labores de búsqueda, rescate y atención médica en las zonas más afectadas.

Sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”, informó.

Sheinbaum subrayó que México mantendrá su disposición de colaborar con los pueblos que enfrenten situaciones de emergencia y aseguró que en las próximas horas se determinará si es necesario ampliar el contingente enviado para reforzar las tareas de rescate y atención a la población afectada.

Bajo esta premisa, cabe mencionar que el país cuenta con equipos reconocidos a nivel internacional por su experiencia en rescates en estructuras colapsadas, una capacidad que ha sido puesta a prueba en múltiples emergencias nacionales e internacionales, desde terremotos hasta desastres naturales de gran magnitud.

Para esta misión, la Defensa enviará un contingente de 250 elementos militares. Además de los efectivos, la misión incluye: 5 binomios caninos, 4 aeronaves, 1 dron, equipo de búsqueda, rescate y material de curación.

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¿Qué pasó en Venezuela?

Dos sismos ocurrieron la tarde del miércoles 24 de junio en dicho país. De acuerdo con reportes internacionales, se registraron dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 con apenas segundos de diferencia, un fenómeno conocido como “doblete sísmico”, considerado poco común y particularmente destructivo.

El impacto fue especialmente severo en Caracas y en el estado de La Guaira, donde se reportaron edificios colapsados, interrupciones en los servicios básicos, daños en infraestructura estratégica y decenas de personas atrapadas bajo los escombros.

Las autoridades venezolanas elevaron este jueves el balance oficial a 164 personas fallecidas y 971 heridas, mientras continúan las labores de rescate y la cifra de víctimas podría aumentar conforme avanzan las búsquedas. También se han registrado al menos 30 réplicas desde el evento principal.