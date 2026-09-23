Más de 987 mil jóvenes de todo México celebraron su amor por la patria a través del arte y mosaicos: IMJUVE

Más de 987 mil jóvenes de las 32 entidades federativas participaron en una jornada nacional convocada por el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), para celebrar a México mediante actividades artísticas y la elaboración de mosaicos colectivos.

La actividad se realizó en 5 mil 238 puntos de todo el país, donde plazas, escuelas, canchas y distintos espacios públicos se transformaron en lugares de encuentro y convivencia. Jóvenes del norte, centro y sur de la República participaron en la iniciativa, en el marco de la estrategia Jóvenes Transformando México.

A través del arte, las y los participantes representaron distintos símbolos relacionados con la identidad nacional. Entre las figuras plasmadas estuvieron la bandera de México, la palabra “Patria”, el Escudo Nacional, corazones, Quetzalcóatl y la silueta del país, además de otras expresiones creadas por las propias comunidades.

El IMJUVE destacó que la jornada permitió mostrar la diversidad de formas en que las nuevas generaciones viven y expresan su identidad y su vínculo con México. Los mosaicos fueron acompañados por colores, tradiciones e historias propias de cada región.

De acuerdo con el instituto, la actividad buscó ir más allá de una expresión artística, al generar espacios para que las y los jóvenes convivieran y reflexionaran sobre el significado de la patria desde sus comunidades.

La jornada contó con la coordinación y colaboración de diversas instituciones del Gobierno de México, entre ellas las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Bienestar, que sumaron esfuerzos para llevar la actividad a distintos puntos del territorio nacional.

El IMJUVE señaló que esta iniciativa forma parte de Jóvenes Transformando México, estrategia que busca fortalecer la participación de las juventudes en sus comunidades y promover su involucramiento en las acciones de transformación del país.

La actividad se enmarca también en la visión del Gobierno federal de reconocer a las nuevas generaciones como protagonistas de la transformación nacional.

Con la participación de más de 987 mil jóvenes en 5 mil 238 puntos, la jornada reunió expresiones artísticas provenientes de las 32 entidades federativas. El resultado, de acuerdo con el IMJUVE, fue un mosaico colectivo que buscó representar la diversidad y las distintas maneras en que las juventudes mexicanas entienden y expresan su relación con el país.