Vinculan a proceso a Mario Abeyta por fraude; juez federal le niega el primer amparo

Un Juez Oral Penal de Hermosillo determinó vincular a proceso a Mario Abeyta Meléndrez dentro de la causa penal 3190/2025, derivada de una denuncia presentada en su contra por su padre. En paralelo, la justicia federal calificó como "notablemente improcedente" la demanda de amparo promovida por el imputado, por lo que el litigio pasó a revisión de un Tribunal Colegiado.

Tras ser notificado de su vinculación a proceso, Abeyta Meléndrez presentó, el 25 de mayo pasado, una demanda de amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito, donde el expediente quedó registrado bajo el número 1025/2026. Dos días más tarde, el 27 de mayo, el juzgador desechó la solicitud al considerarla "notablemente improcedente" y ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno.

Ante esa determinación, la defensa del imputado interpuso, el 3 de junio, un recurso de queja, el cual fue admitido el 15 de junio por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

El expediente fue turnado, por razón de turno, a la magistrada Olga Vargas Gutiérrez, a quien se instruyó, el 22 de junio, elaborar el proyecto de resolución que someterá a consideración de sus pares para definir si se confirma o se revierte el rechazo del amparo.

Hasta el momento, la vinculación a proceso contra Abeyta Meléndrez se mantiene vigente y el procedimiento penal continúa su curso, en tanto el conflicto legal entre padre e hijo se extiende también a instancias federales.