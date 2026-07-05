Marina asegura casi 3 toneladas de cocaína y detiene a 4 en aguas de Oaxaca

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en funciones de Guardia Costera, detuvo a cuatro presuntos traficantes y aseguró aproximadamente 2.99 toneladas de presunta cocaína, en dos embarcaciones menores, en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca.

Se indicó que, con los resultados de este operativo, la Secretaría de Marina, durante la presente administración, ha asegurado aproximadamente casi 77 toneladas de este tipo de droga.

La dependencia informó que la operación se realizó en el marco de un vuelo de patrullaje marítimo, cuando se detectó a dos embarcaciones menores y, en seguimiento, una patrulla oceánica se dirigió a la zona y mediante su helicóptero embarcado se efectuó la intercepción de las lanchas.

Luego de realizar una inspección el personal naval detuvo a cuatro personas y aseguró las dos embarcaciones, en las que se transportaban 86 bultos que contenían aproximadamente 2 mil 990 kilos de presunta cocaína.

También fueron asegurados 20 bidones con presunta gasolina preparada, cada uno con 50 litros; los cuales suman mil litros de dicho combustible, así como ocho bidones vacíos.

En coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), a los cuatro detenidos se les informaron sus derechos de ley.

Se indicó que, junto con lo asegurado, en cuanto el buque arribe a puerto, se les pondrá a disposición del agente del Ministerio Público, para que se defina su situación legal e integren las carpetas de investigación correspondientes.