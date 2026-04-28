Alista SSPC conferencia; brindarán detalles sobre la captura de “El Jardinero”

Tras las capturas de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en la dirección del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de su operador financiero, César Alejandro “N”, alias El Güero Conta, el Gabinete de Seguridad convocó a conferencia.

La cita es para las 11:00 horas de este martes, en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la presencia de su titular, Omar García Harfuch.

También estarán presentes los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

La detención de El Jardinero se realizó durante un operativo realizado por personal de la Armada de México, en la comunidad de El Mirador, en el estado de Nayarit.

Flores Silva fue trasladado a la Fiscalía Especial en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (PGR), para que rinda su declaración.

Por El Jardinero el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. El Güero Conta, por su parte, fue detenido por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano durante un operativo realizado en Zapopan, Jalisco.

Tocarán también el tema de los agentes de EU en Chihuahua

La conferencia se realiza, también, tras el informe presentado por el gobierno de Chihuahua sobre la presencia de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en un operativo para desmantelar un narco laboratorio.

Por estos hechos se responsabilizó al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, quien falleció junto con su escolta y dos agentes de la CIA, en un accidente carreteros. Luego de la presentación de esa investigación, presentó su renuncia el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui.

fdm