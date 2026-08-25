La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 25 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 25 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

8:01 Horas | Farmacias del Bienestar se ampliará a los 24 estados en los que opera el IMSS Bienestar

El programa de Farmacias del Bienestar se ampliará a partir de septiembre a los 24 estados en los que opera el IMSS Bienestar tras la exitosa prueba piloto que se aplica desde diciembre de 2025 en el Estado de México con la operación de 491 farmacias, anunció el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

De acuerdo con el funcionario, con esta ampliación se operarán 5 mil 567 farmacias, además de mil máquinas dispensarios automáticos de medicamentos que cubrirán 99 ciudades y zonas metropolitanas.

7:50 Horas | Salud Casa por Casa suma casi 25 millones de consultas; ha atendido casi 45 mil urgencias

El programa Salud Casa por Casa suma casi 25 millones de consultas, la mayoría de ellas corresponden a la primera visita, con 12 millones 270 mil 610, en la cual se realiza el expediente clínico de los adultos mayores; en tanto, de la segunda visita son 7 millones 747 mil 811 y 4 millones 807 mil 321 de la tercera visita, informó la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

La funcionaria detalló que Chiapas, Tlaxcala, Guanajuato, Tabasco y Oaxaca son los estados que registran el mayor porcentaje de avance de visitas. Además, dijo que gracias al programa, 818 mil 869 adultos mayores han sido referidos al IMSS, Issste, IMSS Bienestar y Pemex por descontrol de su diabetes o hipertensión.

Mañanera de Sheinbaum hoy 25 de agosto: Video completo