Perfilan a ‘rochista’ Graciela Domínguez como gobernadora interina en Sinaloa

Graciela Domínguez Nava se perfila como una de las principales opciones para asumir la gubernatura interina de Sinaloa, de acuerdo con declaraciones de la diputada panista Roxana Rubio Valdez y con versiones difundidas por el analista político Juan Ordorica.

“Es Graciela Domínguez”, afirmó Rubio Valdez al referirse a quien sería la propuesta para sustituir a Rubén Rocha Moya. La legisladora agregó que “Ella ya viene por un consenso tanto del grupo de Rocha Moya y tanto del grupo Imelda, de la senadora Imelda”, durante una entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.

Por separado, Ordorica señaló al periodista Pascal Beltrán del Río, en Imagen Informativa, que el acuerdo habría sido alcanzado durante la madrugada. Según el analista, “Graciela Domínguez, actual diputada federal, una de las 13 que se apuntaron para estar en esa famosa encuesta de Morena, parece que ese es el acuerdo, ya se ha filtrado”.

El analista añadió que “casi todos los diputados que se han consultado a esta hora dicen este nombre y al parecer sería ella”.

De secretaria de Educación a posible gobernadora interina

Domínguez Nava tiene como uno de sus principales antecedentes políticos su paso por la administración estatal de Rocha Moya. El 1 de noviembre de 2021, después de que Rocha Moya asumiera la gubernatura, fue designada titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

Ordorica recordó que Domínguez “fue secretaria de Educación con Rocha Moya”. También destacó su trayectoria dentro de la izquierda, al señalar que “ella viene del PRD, de la izquierda de toda la vida”.

Sobre su relación política con el actual gobernador, el analista sostuvo que se le identifica “cerca del rochismo, aunque a últimas fechas dijo que era más institucional que rochista”.

En su análisis sobre la eventual designación, Ordorica consideró que se habría buscado “algo intermedio, pero insisto, su pasado en el rochismo lo decía y lo defendía y no se va a borrar por un par de declaraciones”.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava nació el 18 de febrero de 1976 y estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Durante su etapa universitaria fue consejera estudiantil y posteriormente se desempeñó como subdirectora de Vinculación y docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Antes de consolidar su carrera política, participó en distintos movimientos sociales de Sinaloa, entre ellos la defensa de pescadores, la protección del patrimonio familiar de derechohabientes del Infonavit y las demandas de personas desplazadas por la construcción de la presa Picachos.

Su experiencia en este último movimiento quedó plasmada en el libro Picachos: Los Caminos del Desarraigo y la Resistencia.

Su trayectoria política

La carrera partidista de Domínguez comenzó en 1999 dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En ese instituto político ocupó distintos cargos, entre ellos consejera estatal, delegada nacional, candidata suplente al Senado e integrante del comité municipal en Culiacán.

Entre 2004 y 2007 coordinó la Comunicación y Vinculación Social de la fracción del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de Sinaloa.

En 2007 llegó al Congreso estatal como diputada de la LIX Legislatura, donde coordinó la bancada perredista. Posteriormente, entre 2011 y 2012, fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos en el Ayuntamiento de Mazatlán.

En 2013 dejó las filas del PRD y se incorporó a Morena. Cinco años después regresó al Congreso de Sinaloa como diputada de la LXIII Legislatura, correspondiente al periodo 2018-2021.

Durante esa etapa presidió la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Fiscalización, además de coordinar el grupo parlamentario de Morena.

El 1 de noviembre de 2021 inició su gestión al frente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Permaneció en el puesto hasta el 23 de febrero de 2024, cuando dejó el cargo para contender por una diputación federal.

Amplia ventaja en la elección federal de 2024

En las elecciones de 2024, Domínguez Nava obtuvo la diputación federal por el Distrito 1 de Sinaloa con 71.24% de los votos, de acuerdo con los resultados electorales citados en el perfil de su trayectoria.

Con ese porcentaje superó ampliamente al candidato de la coalición opositora, Juan Alfonso Mejía López, quien obtuvo 21.17%.

La posible llegada de Domínguez Nava a la gubernatura interina dependerá, en última instancia, del procedimiento correspondiente y de la decisión que tomen las autoridades competentes. Por ahora, su nombre aparece entre las versiones que apuntan hacia una eventual definición política para la conducción temporal del estado.