Logran primer registro de Águila Tirana en la Sierra Gorda de Querétaro

Gracias a la coordinación de personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y habitantes del Ejido de Ayutla, municipio de Arroyo Seco, Querétaro, se logró el primer registro documentado de un ejemplar de Águila Tirana (Spizaetus tyrannus), en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

Las imágenes captadas permiten obtener información relevante de esta imponente ave rapaz, depredador tope en los ecosistemas tropicales de la Sierra Gorda.

El Águila Tirana, con distribución en la Sierra Madre Oriental, se encuentra enlistada en la Norma Oficial Mexicana 059, bajo la categoría de “En Peligro de Extinción”, “condición que refleja la necesidad de mantener acciones permanentes para la conservación de la especie y la protección de su hábitat”.

El Águila Tirana tiene una importante función biológica dentro de los ecosistemas forestales. Cortesía: CONANP

El Águila Tirana tiene una importante función biológica dentro de los ecosistemas forestales, principalmente como depredadora de fauna, contribuyendo a regular a otras especies y al mantenimiento del equilibrio ecológico de las zonas donde habita.

A decir de la Conanp, su presencia indica el buen estado de conservación de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, así como de la funcionalidad ecológica de los hábitats presentes en la región, caracterizados por sistemas de cañones con bosques de encino y bosques tropicales estacionalmente secos que forman parte del corredor biológico de la Sierra Madre Oriental.

Este registro fortalece el conocimiento sobre la biodiversidad del área y marca un hito histórico para la especie. Cortesía: CONANP

“En México, la distribución histórica de la especie se asocia a los ecosistemas de selvas tropicales y bosques mesófilos de montaña presentes en esta área natural protegida, donde su permanencia depende de la conservación, conectividad y protección del hábitat.