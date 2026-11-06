Protestas de trabajadores del PJF paralizan vialidades en centro de Monterrey

Empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Nuevo León pusieron en jaque la viabilidad del centro de Monterrey, Nuvo León, en donde colocaron bloqueos en arterias principales en protesta por un examen de evaluación que consideran injusto, ya que no mide sus capacidades en conocimientos.

Desde temprana hora, los inconformes tomaron el primer cuadro de la ciudad y también realizaron un paro de labores en las cuatro sedes del PJF en el estado.

La delegada sindical, Esther Alicia Nieto, explicó el motivo de la protesta que se sumó a la registrada en otras entidades de la República.

Nosotros estamos aquí luchando porque desde el día de ayer se nos terminaron las bases, por un plumazo el órgano de administración acordó que cada año, nosotros vamos a hacer exámenes”, dijo.

Foto: Aracely Garza | Excélsior

Sin embargo, mencionó que su molestia no son los exámenes, sino que son arbitrarios y tiene la finalidad de correr de sus puestos a todos que ya tienen una carrera judicial.

Lo que quieren es meter gente y eso no lo vamos a permitir. Todos mis compañeros tienen más de 20 o 35 años y han luchado por lo que tenemos”, sostuvo.

El criterio de evaluación, dijo, que corresponde a 40 por ciento a conocimientos, pero sobre temas establecidos por el juez o magistrado titular, el otro 60 por ciento parece concurso de popularidad porque es lo que los titulares y compañeros piensan del evaluado.

Señaló que con esto lo que se busca es personal que esté a disposición y no evaluar los conocimientos.

Foto: Aracely Garza | Excélsior

Nosotros nos debemos realmente a las personas y todo lo que hacemos es porque tenemos una carrera judicial, esa carrera de un plumazo la están cortando porque quieren meter gente”, sostuvo.

Las protestas y paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se extendieron por varias entidades este viernes.

En Nuevo León ante los bloqueos se originó un intenso caos vial en Monterrey ya que los empleados del PJF tomaron arterias como Constitución, Cuauhtémoc, Pino Suárez y Morones Prieto.

Además, en un hecho histórico se realizó el cierre del Centro de Justicia Penal en Cadereyta, lo que implicó la suspensión de todas las audiencias penales.

Durante su marcha exhibieron pancartas y gritaron consignas en torno a estas nuevas medidas que, afirmaron, ponen en riesgo su estabilidad laboral.