Más de 500 trabajadores del Poder Judicial protestan en Pachuca

En rechazo a las evaluaciones diagnósticas que se pretende aplicarles y para denunciar sobrecarga laboral y falta de recursos, más de 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Hidalgo se incorporaron este viernes al paro nacional y realizaron una movilización por una de las principales vialidades de Pachuca.

La suspensión de actividades comenzó a las 9:00 horas en las instalaciones del Vigésimo Noveno Circuito, desde donde los empleados partieron en marcha sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio con dirección al Puente Atirantado, para posteriormente regresar al inmueble judicial.

Marco García Solís, dirigente sindical en la entidad, explicó que la protesta forma parte de una jornada nacional en la que participan más de 40 mil trabajadores, quienes están inconformes con las condiciones en las que desempeñan sus funciones y las medidas de evaluación propuestas.

Foto: Emmanuel Rincón | Excélsior

Adelantó que mediante asambleas definirán el rumbo del movimiento, después de esto determinarán si mantienen la suspensión de actividades por tiempo indefinido o implementan paros escalonados en fechas específicas.

Los inconformes señalaron que no desistirán de sus demandas hasta obtener respuestas y acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales, recursos suficientes para cumplir con sus responsabilidades y respeto a sus derechos dentro de la institución.