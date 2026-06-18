Lotería Nacional celebra 80 años de la AMACC con billete conmemorativo

La institución cultural, fundada en 1946, conmemora ocho décadas de trayectoria con un Sorteo Mayor que recorrerá todo el país.

En un evento realizado en el Teatro de la Lotería Nacional, se llevó a cabo la develación del billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4019, dedicado al 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Esta celebración busca reconocer la labor de la institución en la preservación de la memoria audiovisual y el impulso del patrimonio cultural de México.

Durante la ceremonia, la directora general de la Lotería Nacional, Mtra. Olivia Salomón, destacó que el cine mexicano es una prioridad en la actual administración del Gobierno Federal y reafirmó el compromiso de la institución con la difusión de la cultura.

Celebramos a quienes con sensibilidad, imaginación y talento han ayudado a que México se mire a sí mismo en la pantalla", expresó.

Asimismo, detalló que el sorteo se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio de 2026, con un premio mayor de 21 millones de pesos, una bolsa total de 66 millones y una emisión de 3.6 millones de cachitos que circularán por todo el territorio nacional.

El total de la bolsa será de 66 millones y se emitirán 3.6 millones de cachitos que circularán por todo el territorio nacional. Alejandro Aguilar

Una historia de resiliencia y evolución

La actriz y miembro de la AMACC, Dolores Heredia, recordó el nacimiento de la Academia en 1946, durante la Época de Oro del cine mexicano. Dolores Heredia describió a la institución como un "escudo y faro" necesario para proteger y dignificar el oficio cinematográfico, convirtiéndose en un "espejo inquebrantable" de la sociedad mexicana a través de las décadas.

Por su parte, el actor Juan Manuel Bernal enfatizó la capacidad de supervivencia de la AMACC frente a las crisis económicas y las transformaciones tecnológicas. Bernal subrayó los logros actuales del cine mexicano, destacando la descentralización de la producción, una mayor perspectiva de género y la creciente diversidad de historias provenientes de pueblos originarios y diversos estados de la República.

Daniel Hidalgo Valdez, presidente de la AMACC, reflexionó sobre los retos que enfrenta la industria ante la irrupción de las plataformas de streaming y la inteligencia artificial. Daniem Hidalgo calificó al premio Ariel no solo como un galardón, sino como una "brújula" que debe guiar a la Academia hacia el futuro.

El compromiso de la AMACC con los próximos 80 años debe ser firme, generoso e inamovible", declaró, subrayando la importancia de seguir abriendo caminos a las nuevas generaciones de cineastas. El presidente de la Academia reiteró que el cine es un "derecho cultural irrenunciable" y un acto profundamente humano que permite a las audiencias conectar con realidades ajenas, fortaleciendo la empatía y la identidad colectiva.

Al finalizar el evento, la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, hizo entrega de una reproducción ampliada del billete conmemorativo a Daniel Hidalgo, Dolores Heredia y Juan Manuel Bernal, sellando el homenaje a quienes, detrás y frente a las cámaras, han construido la historia del cine en México.