Liberan nueve puntos afectados por bloqueos carreteros en Michoacán

El Gobierno de Michoacán reportó la liberación de al menos nueve puntos carreteros que fueron afectados por bloqueos registrados durante la mañana de este miércoles, luego de una jornada marcada por la quema de unidades y movilizaciones de fuerzas de seguridad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que los trabajos para recuperar la circulación avanzaron mediante el despliegue de la Guardia Civil y fuerzas federales en las zonas donde se registraron los incidentes.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el mandatario estatal señaló que hasta las 11:00 horas ya se habían liberado nueve puntos estratégicos de la red carretera de Michoacán.

Ramírez Bedolla destacó que la presencia de las corporaciones de seguridad permitió avanzar en la recuperación de las vialidades afectadas.

“Mantenemos presencia permanente en las carreteras para garantizar su seguridad y un tránsito fluido. Les pido manejar con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y consultar solo canales oficiales”, señaló el gobernador.

El reporte contempla diferentes regiones del estado, principalmente en municipios del centro y occidente de Michoacán, donde los bloqueos provocaron afectaciones a la circulación desde temprana hora.

La liberación de estos puntos representa un avance en el restablecimiento de la movilidad. X

Estas son las carreteras que ya fueron liberadas

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Michoacán, los puntos que hasta las 11:00 horas habían recuperado la circulación son:

Morelia-Quiroga , a la altura de la localidad de El Tigre.

Crucero Franco Reyes , en Zacapu.

Pátzcuaro-Tzintzuntzan , a la altura de Sanabria, en Tzintzuntzan.

Tangancícuaro-Carapan , a la altura del kilómetro 124, cerca de Los Nogales, en Tangancícuaro.

Comanja-Coeneo , a la altura de Comanja, en Coeneo.

Zamora-Ecuandureo , en la localidad de El Sauz, en Zamora.

Zacapu-Panindícuaro , a la altura del entronque con la Autopista de Occidente, en Panindícuaro.

Zacapu-Nahuatzen .

Cocucho-Nurio , a la altura de la unidad deportiva, en Paracho.

La liberación de estos puntos representa un avance en el restablecimiento de la movilidad, aunque las autoridades mantienen vigilancia en las carreteras debido a la situación de seguridad que se registra en distintos municipios.

Guardia Civil y fuerzas federales mantienen operativo

El gobernador explicó que la Guardia Civil y las fuerzas federales permanecen desplegadas en las zonas de conflicto, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para automovilistas y transportistas.

La estrategia contempla mantener presencia permanente en los principales corredores carreteros, particularmente aquellos que resultaron afectados por los bloqueos y la quema de unidades.

Bedolla pidió a la población evitar información no confirmada y mantenerse atenta a los reportes oficiales para conocer el estado de las carreteras.

Mientras continúa el operativo de seguridad, el Gobierno de Michoacán recomendó a los conductores manejar con precaución y atender las instrucciones de las autoridades.

El llamado cobra relevancia ante la posibilidad de nuevas afectaciones a la circulación, por lo que las autoridades insistieron en consultar únicamente canales oficiales antes de realizar traslados por las zonas donde se han registrado incidentes.

La prioridad, de acuerdo con el gobernador, es mantener abiertas las carreteras y garantizar un tránsito seguro y fluido mientras continúan las acciones de seguridad en Michoacán.