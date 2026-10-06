'Hay casitas que gotean y hay que llevarles hulito': Funcionarios reparten hule y lonas por lluvias en Torreón | VIDEO

Ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias, autoridades municipales y estatales entregaron de pliegos de hule negro de uso rudo y lonas a familias de sectores afectados en Torreón, Coahuila.

A través de sus redes sociales, el regidor Raúl Alejandro Garza del Valle compartió una serie de videos en los que se le observa entregando este material a habitantes de la ampliación Camilo Torres, con el objetivo de ayudar a las familias que enfrentan filtraciones de agua en sus viviendas.

En su publicación, el funcionario aseguró que continuará “trabajando cercano a la gente y atendiendo las necesidades que se presentan en las colonias”.

La acción, sin embargo, generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales. Algunos recurrieron a la ironía y el sarcasmo para cuestionar la respuesta de las autoridades ante las afectaciones por las lluvias.

También llevan lonas a las familias

A la entrega de hule se sumó el diputado local por el distrito 10 de Torreón, Felipe González, quien difundió un video en el que muestra la distribución de lonas entre familias afectadas.

Portando el chaleco verde del programa Mejora Coahuila, el legislador afirmó que las entregas se realizan a nombre del gobernador Manolo Jiménez y del alcalde Miguel Ángel Riquelme.

Hay muchas casitas que se gotean y hay que llevarles el hulito. Mire, aquí le traigo hule de parte del alcalde y el gobernador”, declaró González durante el recorrido.

En otro momento del video, el diputado incluso se internó en un charco mientras cargaba el material y señaló que las lluvias continuarán durante los próximos días.

Pues se nos vino la lluvia y no fue la lagunera; de aquí hasta el lunes o martes va a seguir lloviendo, pero nosotros vamos a seguir chambeando con toda la actitud y el ánimo”, expresó.

Mientras tanto, los reportes oficiales dan cuenta de afectaciones y acumulación de agua en más de una veintena de sectores de Torreón, en medio de las lluvias que han impactado a la región.