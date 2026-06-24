Jalisco y Unicef blindan a las infancias con un protocolo único de salvaguarda

Con el firme objetivo de prevenir y atender los riesgos asociados a la gran afluencia de visitantes por la Copa de Futbol, el Sistema DIF Jalisco, en coordinación con Unicef México, puso en marcha el Protocolo de Detección, Atención y Derivación de Casos de Desprotección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Esta herramienta representa una iniciativa única entre todas las ciudades sede de la justa mundialista, diseñada de manera interinstitucional para garantizar la protección integral de las infancias y las adolescencias durante el desarrollo de los eventos masivos.

A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), el gobierno estatal coordinó previamente las labores de análisis para identificar posibles vulneraciones de derechos en entornos deportivos. El mecanismo articula de forma estratégica al personal de dependencias estatales, sistemas DIF municipales y ayuntamientos mediante una Red de Puntos Focales y Agentes de Protección Infantil (API). Para su correcta aplicación, se capacitó a cerca de 1,500 servidoras y servidores públicos del Área Metropolitana de Guadalajara y de municipios con alta concentración turística, cumpliendo rigurosamente con los lineamientos de derechos humanos establecidos por el comité organizador del torneo.

Este protocolo se encuentra activo en el Estadio Guadalajara, el Fan Fest y corredores turísticos de gran relevancia como Puerto Vallarta, Tequila, Mazamitla, Tapalpa, la Ribera de Chapala y Cabo Corrientes. Para asegurar una comunicación efectiva con los asistentes de diversas nacionalidades y regiones, los integrantes del equipo API son profesionales multilingües que dominan idiomas como el español, inglés, francés, portugués y japonés, así como las lenguas de pueblos originarios wixárika, tének y mixteco.

La Presidenta de DIF Jalisco, Maye Villa recorrió la sonriteca y Fanfest en el Centro de Guadalajara Especial

Las rutas de actuación implementadas por el personal especializado atienden situaciones críticas como el extravío o desaparición de menores, emergencias médicas pediátricas, consumo de sustancias, trabajo infantil, niñez en situación de calle, así como la prevención de trata y explotación sexual comercial. Como una medida preventiva clave en los accesos a los puntos de concentración masiva, los agentes colocan Pulseras de Identificación a los menores, registrando datos esenciales como el nombre, la edad, condiciones específicas de salud y los teléfonos de contacto de los padres o cuidadores para agilizar cualquier proceso de reunificación familiar.

En caso de ubicar a un menor sin la supervisión de un adulto, el equipo API brinda de inmediato primeros auxilios, contención emocional, psicológica o hidratación. El protocolo establece un parámetro de acción prioritario de 20 minutos para la localización de las familias en coordinación con el Centro C5 y las autoridades de seguridad. Para facilitar el acercamiento de la ciudadanía, el DIF Jalisco instaló las "Sonritecas", espacios móviles seguros que ofrecen actividades lúdicas, hidratación y atención integral, ubicadas en el Centro Histórico de Guadalajara, la Plaza de las Américas y en las inmediaciones del estadio durante los días de partido.