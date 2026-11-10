Gobierno de México impulsa programas para jóvenes y acciones de prevención de la violencia

El Gobierno de México mantiene en marcha diversas estrategias enfocadas en la prevención de la violencia, la participación de los jóvenes y el fortalecimiento del tejido social, a través de programas comunitarios que buscan generar oportunidades de desarrollo y promover entornos seguros.

Entre estas iniciativas destaca Jóvenes Unen al Barrio, un programa que impulsa la participación juvenil mediante actividades deportivas, culturales y recreativas, con el objetivo de ofrecer alternativas de convivencia y contribuir a la prevención de conductas delictivas.

En municipios como Cajeme, Sonora, se promueven acciones comunitarias dirigidas a fortalecer los vínculos entre los habitantes, fomentar la participación ciudadana y recuperar espacios públicos para el desarrollo de actividades que beneficien a la población.

Como parte de estos esfuerzos, también se impulsan encuentros culturales, actividades artísticas y eventos deportivos que buscan acercar a los jóvenes a nuevas oportunidades de integración social.

De manera paralela, el gobierno federal promueve el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual se incentiva la entrega voluntaria de armas de fuego, como parte de las medidas orientadas a reducir los riesgos asociados con su posesión y prevenir hechos violentos.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional de seguridad, que contempla la atención a las causas de la violencia como uno de sus ejes, mediante la implementación de políticas sociales, educativas y comunitarias.

Con ello, las autoridades federales buscan fortalecer la convivencia, ampliar las oportunidades para los jóvenes y contribuir a la construcción de comunidades más seguras en distintas regiones del país.