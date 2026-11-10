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Gobierno de México impulsa programas para jóvenes y acciones de prevención de la violencia

El gobierno federal fortalece estrategias de atención a las causas de la violencia mediante actividades culturales, deportivas, recuperación de espacios públicos y desarme voluntario.

Por: Manuel Rodríguez

El gobierno federal promueve el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual se incentiva la entrega voluntaria de armas de fuego.
El gobierno federal promueve el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual se incentiva la entrega voluntaria de armas de fuego.

El Gobierno de México mantiene en marcha diversas estrategias enfocadas en la prevención de la violencia, la participación de los jóvenes y el fortalecimiento del tejido social, a través de programas comunitarios que buscan generar oportunidades de desarrollo y promover entornos seguros.

Entre estas iniciativas destaca Jóvenes Unen al Barrio, un programa que impulsa la participación juvenil mediante actividades deportivas, culturales y recreativas, con el objetivo de ofrecer alternativas de convivencia y contribuir a la prevención de conductas delictivas.

En municipios como Cajeme, Sonora, se promueven acciones comunitarias dirigidas a fortalecer los vínculos entre los habitantes, fomentar la participación ciudadana y recuperar espacios públicos para el desarrollo de actividades que beneficien a la población.

Como parte de estos esfuerzos, también se impulsan encuentros culturales, actividades artísticas y eventos deportivos que buscan acercar a los jóvenes a nuevas oportunidades de integración social.

De manera paralela, el gobierno federal promueve el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual se incentiva la entrega voluntaria de armas de fuego, como parte de las medidas orientadas a reducir los riesgos asociados con su posesión y prevenir hechos violentos.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional de seguridad, que contempla la atención a las causas de la violencia como uno de sus ejes, mediante la implementación de políticas sociales, educativas y comunitarias.

Con ello, las autoridades federales buscan fortalecer la convivencia, ampliar las oportunidades para los jóvenes y contribuir a la construcción de comunidades más seguras en distintas regiones del país.

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