ISSSTE reporta abasto de medicamentos en unidades de Hidalgo y Edomex

Este fin de semana, Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizó una gira de trabajo por tres Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Hidalgo y el Estado de México.

Durante los recorridos, verificó los niveles de suministro en farmacias y confirmó que los tres hospitales garantizan el abasto de medicamentos para los derechohabientes. Además supervisó las obras realizadas dentro del programa “La Clínica es nuestra”

En la UMF “Apan”, ubicada en la entidad hidalguense, constató que el abasto de medicamentos es del 99.5 % e informó que la Clínica de Medicina Familiar de Especialidades (CMFE) en Pachuca contará con una zona de hospitalización y quirófano, de tal forma que se convertirá en una Clínica Hospital.

Ahí vamos a tener entonces otra unidad de segundo nivel y esa obra está programada para este año. No es tan complicada porque es relativamente nueva esta Clínica de Medicina Familiar, vino la Presidenta Claudia Sheinbaum, se acordarán algunos de ustedes, y ya tiene la forma para poder adaptar los nuevos elementos”, subrayó.

En su paso por la UMF “Tepeapulco”, en Hidalgo, verificó que existe un 100 % de abasto en la farmacia. Y reiteró que entre las acciones que realiza el ISSSTE para mejorar la atención está la construcción de consultorios y el equipamientos de las unidades en todo el país.

“Junto con esto, estamos extendiendo también nuestra infraestructura en los tres niveles y particularmente en el primer nivel. Tenemos proyectado para el sexenio construir 500 consultorios, vamos a hacer 500 consultorios en diversos lugares del país. En Hidalgo, por lo menos, vamos a hacer 10 consultorios en diversos municipios donde no haya unidad médica del ISSSTE”, dijo.

Por último, Martí Batres visitó la UMF “San Juan Teotihuacán”, en el Estado de México, la cual reportó 96 % de abasto de medicamentos.

fdm