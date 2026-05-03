Inhabilitan a 19 exfuncionarios en Oaxaca por irregularidades y multas

La titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca, Leticia Reyes López, presentó los resultados de auditorías que evidencian irregularidades millonarias en el manejo de recursos públicos durante la administración del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa.

En conferencia de prensa, dio a conocer sanciones históricas contra 19 exservidores públicos y una empresa contratista, sumando inhabilitaciones que superan los 200 años en total. Las sanciones conllevan sanciones económicas y multas que superan los 98 millones de pesos, según el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.

Sanciones Históricas en Oaxaca Auditoría a la administración de Alejandro Murat (2023-2025) 19 EXFUNCIONARIOS +200 AÑOS INHABILITACIÓN TOTAL $98 MDP MULTAS TOTALES Dependencias Investigadas Infraestructura: CECYTEO, Comisión Estatal del Agua e IEBO. Movilidad: Secretaría de Movilidad (Caso CityBus). Salud y Educación: Servicios de Salud e Instituto Constructor de Escuelas. Casos Destacados Mariana Nassar Piñeyro: Exsecretaria de Movilidad. Sanción Individual: Multa de $26.7 millones de pesos. Irregularidad: Daño patrimonial en el proyecto inconcluso CityBus.

Las irregularidades provienen de auditorías (2023-2025) y procesos de entrega-recepción, abarcando dependencias como CECYTEO, Comisión Estatal del Agua, Servicios de Salud, Secretaría de Movilidad, Secretaría de las Infraestructuras, Instituto de Estudios de Bachillerato e Instituto Constructor de Infraestructura Educativa.

Según la funcionaria, “se detectaron pagos improcedentes, mala planeación presupuestal, recursos ejercidos indebidamente y saldos sin aclarar en obras y proyectos”.

Entre las personas inhabilitadas está la extitular de Movilidad en el sexenio, Mariana Nassar Piñeyro, por daño patrimonial en el proyecto inconcluso de una línea de autobuses urbanos, denominado CityBus, que el gobierno estatal retomó y que hoy en día ofrece servicio en la capital y zona metropolitana.

La también exdiputada federal priista tendrá que devolver a las arcas públicas 26.7 millones de pesos por concepto de multa.

"Ante esta inhabilitación y multa, la exfuncionaria está en su derecho de recurrir a medios de impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca", concluyó Reyes López.

«pev»