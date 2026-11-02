“En cualquier momento nos podían cachar”, escribió Irene León sobre el juicio contra Herdez

La abogada Irene León Escamilla, cuya familia pide en redes su libertad con el argumento de que solo defendía a un falso trabajador, dejó por escrito que temía ser descubierta.

En su declaración ante la Fiscalía, la abogada escribió que le decía a su jefe, el abogado Humberto Cavazos Chena, que “en cualquier momento nos podían cachar”, y que él le respondía que tenía todo bajo control.

Se refería a los juicios que llevaba el despacho. Uno de ellos fue el que se presentó en 2007 contra Grupo Herdez en nombre de Alfredo Jorge Colín Huerta.

Según la misma declaración, ese hombre nunca trabajó en la empresa, y la abogada lo sabía.

Herdez denunció el caso ante la Fiscalía. Hoy Irene León está acusada de fraude procesal, es decir, de engañar a un juez para ganar un juicio, y sigue en prisión mientras se le juzga