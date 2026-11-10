Internos que buscaban escapar ocasionaron incendio en centro de rehabilitación en NL

Unos 25 internos que buscaban escapar de un centro de rehabilitación ocasionaron un conato de incendio con saldo de dos personas lesionadas y unas 45 evacuadas en General Escobedo, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que atendió los hechos los cuales fueron reportados la madrugada de este martes en el centro de rehabilitación “Renacimiento Espiritual”,

El local se ubica en la Calle siete en la colonia Praderas de los Girasoles en el referido ayuntamiento.

Al arribo de los elementos de PCNL, la Cruz Roja y la policía municipal ya se encontraban valorando a dos masculinos del centro de rehabilitación los cuales presentaban lesiones que no son de gravedad.

En los hechos se presentó un conato de incendio en el área de las escaleras cuando los internos quemaron unos colchones y papelería, pero sin que se presentaran daños estructurales en el inmueble.

Del lugar que está conformado por tres pisos en unos 100 metros cuadrados de construcción se evacuó a unos 45 hombres.

El fuego fue sofocado por los mismos trabajadores del lugar y otros internos del anexo que utilizaron extinguidores y cubetas al tiempo que solicitaron el apoyo de las autoridades.

Trascendió que en los tres pisos de construcción operan cuatro centros de rehabilitación, pero uno de ellos no contaba con permiso de uso de suelo por lo que fue cerrado y unos 60 internos fueron trasladados a otro de los establecimientos.

En el sitio se contabilizaron unos 120 hombres que reciben atención por temas de adicciones.