Integrante de Los Demonios es vinculado a proceso 

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Un Juez Federal vinculó a proceso a David Valenzuela Aguilar, presunto integrante de la organización crimina transnacional identificada como Los Demonios, dedicada al tráfico de drogas a Estados Unidos e introducción de armas de fuego a México, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El órgano autónomo detalló que se inició una investigación con motivo de la recepción de una denuncia, en la que se informó de una organización criminal dedicada a esas actividades delictivas, presuntamente relacionada con el Cartel de Sinaloa.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de la Organización de Policía Internacional Interpol, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Valenzuela Aguilar, en el puente fronterizo de Nogales, Sonora.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, aportó los datos de prueba necesarios para obtener vinculación a proceso por parte de un Juez Federal, por su probable participación en el ilícito de delincuencia organizada.

En concreto se le imputó la modalidad de cometer delitos contra la salud con la finalidad de quien extraiga del país alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal.

Además, el Juez de la causa impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del detenido y le otorgó al Ministerio Público Federal tres meses parala presentación de la investigación complementaria.