Instalan detectores de metales en secundarias de Querétaro por seguridad

Ante los episodios de violencia registrados en planteles educativos, Querétaro comenzó a instalar arcos detectores de metales en secundarias públicas para reforzar la seguridad de estudiantes y personal docente. Hasta el momento, 20 escuelas cuentan con estos dispositivos.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que la medida responde a solicitudes de las propias comunidades escolares, con la intención de prevenir el ingreso de objetos que puedan representar un peligro.

Durante la conferencia Contigo Informamos, explicó que la colocación de los equipos se acordó con los padres de familia y contempla la participación de los Comités de Seguridad y Protección Civil.

Detalló que cada plantel requiere una evaluación de sus instalaciones para determinar los espacios adecuados, mientras que las familias colaboran mediante turnos de apoyo para el funcionamiento de los arcos.

Asimismo, aseguró que no existe resistencia de padres ni docentes ante esta estrategia.

La implementación ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad escolar, luego de que el pasado 30 de septiembre un estudiante de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, en el municipio de Querétaro, ingresó con dos cuchillos y lesionó a cuatro personas.

Estudiante lleva pistola a secundaria

El pasado 14 de octubre, un joven fue interceptado a la entrada de la Secundaria General Sierra Gorda, en el municipio de Jalpan de Serra, del estado de Querétaro, luego de que se detectara que portaba una pistola, lo que activó los protocolos de seguridad de las autoridades municipales y educativas.

De acuerdo con la información difundida, el arma no tenía cartuchos útiles al momento de la intervención.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que, tras recibir el reporte de una secundaria de Jalpan sobre la presencia de un presunto artefacto, la autoridad escolar activó el protocolo correspondiente, contactó a los padres del presunto menor involucrado, levantó un acta de investigación y dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

El caso ocurre después de otro incidente registrado en el municipio de Querétaro. El 30 de septiembre de 2026, un estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada en la colonia Puertas de San Miguel, atacó con dos cuchillos a cuatro personas.

En el caso de Jalpan de Serra, las autoridades de Seguridad Pública fueron notificadas de manera inmediata para intervenir y determinar las características del arma asegurada.