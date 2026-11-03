Inicia en frontera norte Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Pinos de Navidad

La Profepa puso en marcha del 3 de noveimbre al 5 de diciembre el Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Pinos de Navidad, con el objetivo de prevenir la introducción de plagas y proteger los ecosistemas forestales del país.

Para esta temporada de fin de año, se prevé la introducción de entre 400 y 500 mil árboles naturales de los géneros Pinus y Abies, así como de la especie Pseudotsuga menziesii.

El primer cargamento, integrado por dos mil 803 ejemplares, ingresó por Mexicali y, tras la revisión correspondiente, se confirmó que estaba libre de plagas de importancia cuarentenaria, es decir, que no existen en territorio nacional.

Las revisiones se realizarán en los puntos de verificación de Mexicali y Tijuana, en Baja California; Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora; Zaragoza, en Chihuahua; Piedras Negras, en Coahuila; Colombia, en Nuevo León, y Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas.

Los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), verificarán las condiciones fitosanitarias de los árboles y la documentación correspondiente, con revisiones visuales y muestreos aleatorios.

Durante la temporada de 2025, la Profepa verificó 500 mil 089 árboles de Navidad importados de Estados Unidos, principalmente de Oregón.

"Como resultado de las revisiones, se detectó la presencia de una plaga de importancia cuarentenaria en un embarque de 785 ejemplares, lo que evidencia la importancia de mantener controles fitosanitarios en los puntos de ingreso al país", indicó.

La autoridad ambiental señaló que cuando se identifiquen indicios de alguna plaga o enfermedad, se tomarán muestras para su identificación taxonómica por parte de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"Con base en el dictamen técnico, se determinarán las medidas fitosanitarias correspondientes. En caso de confirmarse la presencia de una plaga cuarentenaria, el embarque será retornado a su lugar de origen, conforme a las disposiciones aplicables. Cuando se determine que la plaga no representa un riesgo cuarentenario que impida el ingreso, el lote podrá liberarse siempre que cumpla con los requisitos establecidos", detalló.

La Profepa agregó que el programa se realiza en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y de la Norma Oficial Meixcana 013, con el propósito de fortalecer la vigilancia en los puntos de ingreso y prevenir la introducción y propagación de organismos que puedan afectar los ecosistemas forestales de México.