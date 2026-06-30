Inician destrucción de 18 túneles huachicoleros en Hidalgo

Tras concluir procesos legales e investigaciones judiciales en Hidalgo, autoridades federales y estatales iniciaron la demolición de 18 túneles clandestinos que fueron utilizados para la extracción ilegal de hidrocarburos de la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los trabajos comenzaron con la inutilización de un túnel localizado en la colonia Real del Valle en Pachuca.

De acuerdo con información oficial, esta excavación habría permanecido en funcionamiento durante aproximadamente dos años antes de ser detectada por las autoridades.

La intervención forma parte de las acciones para eliminar la infraestructura empleada por grupos dedicados al robo de combustible y evitar que vuelva a ser utilizada.

Información oficial refiere que, hasta el momento, Hidalgo registra 18 túneles clandestinos localizados en distintos municipios.

Cuautepec de Hinojosa encabeza la lista con cuatro estructuras detectadas, mientras que Pachuca, Tula de Allende, Mineral de la Reforma y Tepeapulco concentran dos cada uno.

Asimismo, se ha identificado un túnel en Tepeji del Río, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Atitalaquia, Tepetitlán y Nopala de Villagrán.

Las autoridades mantienen operativos de inspección en municipios por donde atraviesan ductos de Pemex, además de continuar las investigaciones para determinar la identidad de los responsables de la construcción y operación de estos pasadizos subterráneos.

Hidalgo se mantiene entre las entidades con mayor incidencia en el robo de hidrocarburos, por lo que las acciones de localización y destrucción de infraestructura clandestina forman parte de la estrategia para contener este delito.