Inicia remediación histórica del Río Sonora con 654 mdp

Tras 12 años de espera por parte de las comunidades de la región, el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo y la administración federal, pusieron en marcha un programa integral de remediación para la Cuenca del Río Sonora que contempla una inversión inicial de 654 millones de pesos.

La estrategia busca resarcir las demandas ambientales y de salud en los ocho municipios afectados por el derrame químico ocurrido en 2014, marcando el inicio de una intervención proyectada para concluir formalmente en su primera etapa a finales de 2026.

El mandatario acompañado por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo una reunión informativa en el municipio de Ures para detallar los alcances del proyecto, el cual se enmarca dentro del Plan de Justicia para Cananea.

Durante el encuentro, se precisó que la asignación presupuestal permitirá realizar trabajos de muestreo, tratamiento y remoción de materiales o sedimentos potencialmente contaminados, además de contemplar la construcción de un hospital y obras de abastecimiento de agua limpia para los habitantes de la zona.

Al dirigirse a los pobladores y representantes de los Comités de Cuenca, el mandatario estatal enfatizó el compromiso de las autoridades para dar una solución definitiva al problema tras años de inacción.

“Después de 12 años, tienen derecho a dudar. Pero francamente, no somos iguales y por eso estamos aquí dándoles la cara. Lo importante es que de aquí nos vayamos con la convicción y el compromiso de que tenemos que continuar dialogando, con la certeza de que de parte del gobierno federal y del gobierno del estado van a encontrar, invariablemente, un claro compromiso de resolver a fondo un pendiente que viene del 2014”, afirmó Durazo Montaño.

Por su parte, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, confirmó la disponibilidad inmediata de los recursos económicos y detalló que las labores en campo iniciarán formalmente en septiembre. Como parte de los diagnósticos previos, se han recabado 64 muestras de suelo, sedimentos y agua en las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, aunado a la revisión de más de 5 mil muestras históricas. La estrategia mantendrá mesas de diálogo periódicas para garantizar la transparencia en la recolección de datos y la disposición de los residuos.