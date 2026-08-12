Conductor atropella a asistentes en feria de Zacatlán; hay 11 lesionados
Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad atropelló a varias personas que se encontraban en el corredor turístico Benito Juárez, con motivo de la feria de Zacatlán
En Puebla, un conductor perdió el control y atropelló a varias personas; al menos once resultaron lesionadas y decenas más con crisis nerviosas.
El incidente se registró la tarde de este miércoles en el corredor turístico Benito Juárez, en pleno centro y con motivo de la feria del municipio de Zacatlán.
En algunas imágenes se observa como un automóvil Chevrolet Cavalier color azul es conducido a alta velocidad atropellando a todas las personas a su paso, incluido comensales que estaban sentados en los restaurantes del corredor.
Al lugar arribaron los servicios de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados que quedaron tendido en la calle, algunos lesionados fueron trasladados al hospital para su atención médica, debido a las lesiones que presentaron.
La Policía de Zacatlán detuvo al conductor, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad; será la autoridad la que determine la situación jurídica del conductor.
🚨 Un automóvil ingresó al Andador Benito Juárez, en el municipio de #Zacatlán, y embistió a varias personas que se encontraban en mesas al exterior de establecimientos.— Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) August 13, 2026
El hecho dejó personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital General de Zacatlán. El conductor… pic.twitter.com/blA5yFJKBe