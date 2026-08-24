Ingenico impulsa la tokenización para reducir pagos rechazados

Durante años, la pregunta fue cómo evitar el fraude. Hoy la conversación cambió: ¿cuántas ventas está perdiendo un comercio por protegerse demasiado? Para Ingenico, el mayor desafío de los pagos digitales va más allá de impedir operaciones ilegítimas: se trata de asegurar que cada cliente auténtico llegue hasta el final del proceso de compra. Esa diferencia, que se mide en apenas unos milisegundos, se está convirtiendo en el nuevo campo de competencia para la industria de pagos.

Cada vez que un consumidor inserta, acerca o registra una tarjeta para realizar una compra, detrás de esa aparente simplicidad ocurre una compleja red de validaciones entre emisores, adquirentes, redes de pago y comercios. En cuestión de segundos, esa infraestructura determina si una operación se aprueba o se rechaza.

Para Ingenico, la evolución del ecosistema financiero está trasladando el valor de una terminal de pago más allá del hardware. La verdadera innovación reside en la inteligencia que acompaña cada transacción para proteger los datos, reducir el fraude y aumentar la probabilidad de que una compra legítima sea autorizada.

Durante muchos años las empresas evaluaron sus pagos por la velocidad con la que procesaban una transacción. Hoy la infraestructura de pagos también influye directamente en indicadores de negocio como la conversión, la recompra y la rentabilidad. Los pagos dejaron de ser un proceso operativo para convertirse en un habilitador del crecimiento de los comercios", señaló Diego Velasco, GTM Solutions Manager de Ingenico.

Una de las tecnologías que está impulsando esta transformación es la tokenización, un mecanismo que sustituye los datos reales de una tarjeta por un identificador único o token, reduciendo significativamente la exposición de información sensible durante el procesamiento del pago.

Cuando este proceso incorpora network tokens, la protección va un paso más allá. Además de resguardar los datos financieros, los network tokens pueden mantenerse actualizados mediante los servicios de gestión del ciclo de vida de las redes de pago cuando una tarjeta es renovada, reemplazada o expira. Esto ayuda a reducir los rechazos relacionados con credenciales desactualizadas y a mejorar la continuidad de pagos recurrentes o de tarjetas almacenadas.

Para Ingenico, el consumidor espera que pagar sea un proceso prácticamente invisible. Si tiene recursos disponibles y decidió realizar una compra, cualquier fricción innecesaria pone en riesgo la relación con esa marca. La tecnología debe eliminar esas barreras sin comprometer la seguridad de la operación.

Los beneficios comienzan a reflejarse en indicadores concretos. Datos de Visa muestran que, en promedio, las transacciones tokenizadas pueden reducir alrededor de 30% el fraude en comercio electrónico frente al uso tradicional del número de tarjeta y generar un incremento de aproximadamente cuatro puntos porcentuales en las tasas de autorización. Los resultados pueden variar según el comercio y el tipo de operación.

Aunque el incremento puede parecer pequeño, para comercios que procesan miles o millones de transacciones al año representa una diferencia importante en ingresos, al convertir intentos de compra que antes terminaban en rechazo en ventas efectivamente concretadas.

Muchas veces un incremento de apenas algunos puntos porcentuales en la tasa de autorización tiene un impacto económico mayor que una campaña para atraer nuevos clientes. Es una mejora que ocurre sobre el negocio que el comercio ya tiene y que, sin embargo, suele pasar desapercibida", comentó Velasco.

La importancia de estas tecnologías aumenta conforme crece el comercio electrónico. Se estima que las ventas globales del retail digital alcanzarán 6.4 billones de dólares durante 2025, mientras que cada vez más consumidores almacenan sus tarjetas en billeteras digitales, aplicaciones móviles y plataformas de suscripción.

En estas operaciones, conocidas como Tarjeta No Presente (CNP) porque la tarjeta física no está presente, la tokenización se ha convertido en uno de los principales mecanismos para equilibrar seguridad y experiencia del usuario. Incluso en pagos presenciales realizados mediante teléfonos inteligentes o relojes conectados, los datos reales de la tarjeta ya no viajan durante la transacción, sino que son sustituidos por tokens.

La tendencia continuará acelerándose. El Global eCommerce Payments & Fraud Report 2026 señala que el 72% de los comercios utiliza una o más formas de tokenización, mientras que el 63% explora o implementa soluciones para procesar pagos realizados mediante agentes de inteligencia artificial. Asimismo, alrededor del 80% identifica la infraestructura tecnológica como uno de sus principales desafíos para enfrentar el fraude.

Al mismo tiempo, la sofisticación de los ataques también aumenta. Herramientas impulsadas por inteligencia artificial permiten automatizar el robo de credenciales, crear comercios fraudulentos y comprometer plataformas de pago, obligando a la industria a evolucionar hacia modelos preventivos que combinen autenticación, inteligencia de datos y análisis en tiempo real.

La compañía considera que la industria está entrando en una etapa en la que la identidad digital tendrá tanto peso como la tarjeta misma. La combinación de inteligencia artificial, tokenización y autenticación permitirá tomar decisiones cada vez más precisas sin añadir complejidad para el usuario. Ese equilibrio entre seguridad y experiencia será el principal diferenciador del ecosistema de pagos en los próximos años.

Esta evolución confirma que el futuro de los pagos no dependerá únicamente de aceptar más métodos de cobro, sino de contar con una infraestructura inteligente capaz de aprobar más transacciones legítimas, anticipar riesgos y generar experiencias fluidas para consumidores y comercios.