Presentan Programa del Festival Cultural de Zacatecas en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que Zacatecas tiene finanzas públicas sanas y lo logró sin deuda en los cinco años que lleva de gobierno: “eso habla bien de la honestidad y la rectitud con la que se manejan los recursos públicos en esta entidad”.

Durante la presentación del Programa del Festival Cultural de Zacatecas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador apuntó que en cinco años se recuperaron las finanzas y se rescató financieramente a Zacatecas, que se recibió “en una quiebra técnica y moral”.

Destacó que hoy, que tienen la posibilidad de ir a un lugar seguro, próspero y amable, deben hacerlo. “El gobernador del estado, David, ha hecho lo que muchos gobiernos no hicieron: dar paz y tranquilidad a Zacatecas. Ha disminuido la inseguridad de manera impresionante; casi 80 por ciento de los homicidios que se registraban ahora han descendido, el porcentaje más alto del país”.

Ricardo Monreal ofreció un saludo afectuoso a las autoridades del estado de Zacatecas: “Me da gusto que hoy en la Cámara esté un pequeño pedazo de mi tierra, entrañable Zacatecas, y también percatarme de que están preparando un festival único en la historia de nuestra tierra”.

Mencionó que disfrutarán quienes vayan a Zacatecas, el estado colonial por distinción y excepción. “Obviamente, quienes nacimos y vivimos ahí, creemos que es el más hermoso del país y de muchas partes del mundo”.

Comentó que Zacatecas es uno de los lugares más cultos del mundo. “Su historia, costumbres, tradiciones y cultura son únicas, y por eso deben visitar sus museos, disfrutar su gastronomía y convivir con la amabilidad de su gente. Está muy cerca: a cinco horas por tierra, carretera, y a una hora en vuelo diario que sale de México a Zacatecas”.

Se sumó a la invitación del Festival de Semana Santa y al Festival Cultural, que dura dos semanas: “la Semana Santa y la Semana de Pascua. Son bienvenidos todos; por ahí nos encontramos en esta tierra mágica y maravillosa que es Zacatecas”.

Por su parte, el secretario General del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, expresó que están listos para una nueva edición del Festival Cultural de Zacatecas, el cual es un orgullo para las y los zacatecanos porque congregará a artistas de talla internacional; por ello, invitó a la ciudadanía a que asista y conozca al Santo Niño de Atocha, la tierra de la tuna, las gorditas, su majestuosa Catedral y su gente, que los recibirá con mucha calidez.

Recordó que este festival se originó en 1987 y tuvo un realce de 1998 a 2004 con el mandato de Ricardo Monreal Ávila, y “ahora queremos relanzarlo para que Zacatecas vuelva a ser el epicentro de la cultura en México y Latinoamérica. Estamos listos, hemos avanzado en el proceso de pacificación, nuestra entidad es un lugar seguro, cálido y cultural, donde todas y todos los mexicanos nos debemos sentir orgullosos”.

María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, resaltó la trayectoria de este festival en su edición 40, que se realiza del 28 de marzo al 11 de abril, “lo cual coincide con la etapa vacacional de muchas y muchos mexicanos, por lo que es una opción de destino. Su relevancia es profunda y multifacética; no solo se trata de eventos artísticos, sino de una plataforma de identidad, memoria y proyección”.

Puntualizó que este evento ayuda a reducir brechas culturales y crear público, con un impacto que refuerza el sentido de pertenencia: plazas, teatros, templos y calles del Centro Histórico de Zacatecas se convierten en escenarios vivos donde la cultura se experimenta de manera cotidiana.

En su intervención, Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo del estado de Zacatecas, indicó que este es uno de los festivales más grandes de América, que se realiza en uno de los destinos más hermosos del país, que habla de cultura, tradiciones e historia viva que perdura, y de una identidad que se siente en cada calle, plaza y rincón.

“A lo largo de su historia, la entidad ha sido un punto de encuentro, un lugar donde convergen caminos, personas y cultura. Hoy esa esencia sigue siendo más viva que nunca”, concluyó.