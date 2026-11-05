Higinio Martínez frena a Fernández Noroña y sesión termina en zafarrancho

Por segundo día consecutivo, el senador Gerardo Fernández Noroña intentó regañar ayer al presidente del Senado, Higinio Martínez, por la forma en que conduce las sesiones del pleno.

Tengo la obligación, y lo voy a seguir haciendo, de respetar la Constitución, de conducir las sesiones. Cada quien tuvo su tiempo. Éste es mi tiempo”, respondió Martínez al morenista que, con reglamento en mano, quiso enseñarle cómo se aplican las reglas internas del Senado.

Un día antes, el martes 3 de noviembre, Fernández Noroña reprochó a Martínez que no lo defienda de lo que llamó “las amenazas” de Carolina Viggiano y Alejandro Moreno y criticó que no le diera la palabra el miércoles de la semana pasada, luego de que Viggiano le respondiera que si la van a aludir, que “lo hagan con huevos”.

Fernandez Noroña. Eduardo Jimenez Fernandez

“Senador. Trato de entender, desde hace muchos años, su forma de ser. Y me cuesta. No desde que llegó usted al Senado hace dos años, desde hace 30 años que nos conocemos. Me cuesta trabajo, pero hago el esfuerzo y siempre lo he hecho. Yo no soy responsable de lo que diga cada una o cada uno de ustedes. Yo no me hago cargo de los dichos de usted ni de la senadora Viggiano. Es responsabilidad de cada uno de ustedes”, respondió Martínez.

Ayer, además del segundo capítulo de los reproches de Fernández Noroña, Martínez vivió el primer momento más tenso en el debate legislativo del Senado, cuando la panista Lilly Téllez llevó una mesa con mercancías para ilustrar su participación referente a las compras a sobreprecio de la Secretaría del Bienestar, cuando fue encabezada por Ariadna Montiel, hoy dirigente nacional de Morena.

En dos ocasiones, Higinio Martínez le pidió referirse al tema legislativo: el Día Nacional del Municipio Libre. Pero la panista insistió en su tema.

Las morenistas Martha Lucía Micher y Margarita Valdez le pidieron al presidente que exigiera a la panista ceñirse al tema, pero ella lo ignoró y se retiró de la tribuna, pero el tema siguió, porque la morenista Nora Elena Yu pidió que para la siguiente ocasión que ocurra eso, se le baje de la tribuna a la panista.

Lilly solicitó hablar por alusiones personales, Martínez le dijo que no la aludieron, porque hablaron de supermercado.

Ella insistió.

“O sea, ¿la alusión tiene que ver con lo del súper? Un minuto, senadora Lilly Téllez. La aludió por ir al súper. Y senadora Mariela, usted está en su lugar”, expresó Higinio Martínez, al acceder a la petición de Téllez, a pesar que ya le había dado turno a Mariela Gutiérrez en la tribuna.

Especial

Pero Téllez quería usar la tribuna donde ya estaba Mariela Gutiérrez. El presidente del Senado le pidió que hablara desde su lugar; ella le dijo que quería hacerlo desde esa tribuna; él le pidió hacerlo en alguno de los atriles superiores de la tribuna. Ella no quiso. Él le explicó que no podía quitar a la morenista.

La morenista Lucía Trasviña fue a reforzar a Mariela y dos panistas, Verónica Rodríguez y Laura Esquivel, fueron a apoyar a Lilly y luego subieron más senadoras morenistas, hasta sumar 10. Lilly y Mariela no cedieron.

Higinio insistió que no podía quitar a Mariela de la Tribuna. Hasta el panista Marko Cortés le pidió a Lilly que usara otro atril, pero ella no quiso.

Al final, Lilly Téllez se fue a su escaño. Mariela habló del Día Nacional del Municipio Libre y luego Lilly Téllez subió a esa tribuna a reiterar su discurso de las compras a sobreprecio en la Secretaría de Bienestar.