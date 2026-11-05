En el PAN estamos enfocados a incrementar el número de Diputados Federales: Mauricio Vila

De Gira por Baja California Sur, el Senador Mauricio Vila aseguró que en el PAN están enfocados en no solo ganar gobernaturas, sino a incrementar el número de diputados federales porque ahí, es donde se puede lograr el equilibrio que hace falta en el país por ello, dijo que Acción Nacional ha propuesto un “comité evaluador de aspirantes” totalmente imparcial.

El senador Vila Dosal, acompañado por el diputado federal Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, dijo que este comité debe de estar conformado por instituciones y universidades; por gente que no tenga relación con partidos políticos o que trabaje en el gobierno además de tener una calidad moral suficiente probada.

Dijo que, para escoger a estos miembros del comité, deberá haber secrecía en la elaboración y aplicación de los exámenes y que los resultados de estos se publiquen a fin de tener la certeza de saber que llegaron los mejores perfiles evaluados.

En el PAN solicitamos un árbitro imparcial, es lo único que pedimos”, dijo.

Agregó que con ello se garantizara una jornada electoral tranquila, sin embargo, dijo que, en Acción Nacional, tienen la gente suficiente para cuidar las casillas el día de la elección, pero que son los gobiernos federales y estatales los que tiene la responsabilidad de evitar que el crimen organizado se inmiscuya antes y durante la elección.

Lo Anterior forma parte de las “Soluciones para México” que son ciento once propuestas que tiene el partido acción nacional de cara al proceso, especialmente al federal.