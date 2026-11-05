Ken Salazar visualiza puntos positivos tras elección en EU

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, vio con buenos ojos los resultados de los comicios en la unión americana celebrados esta semana.

Resaltó en conferencia virtual que en esta elección se rechazó el proyecto del presidente Donald Trump, y aprovechó para hacer un llamado urgente para la nueva alianza de América del Norte.

El diplomático aseguró que este resultado representa un momento de oportunidad para fortalecer la relación bilateral entre las dos naciones.

Incluso agregó que consideró que el avance de los candidatos del Partido Demócrata tendrá sentido si se refleja en resultados que beneficien a la comunidad latina que reside en Estados Unidos de Norteamérica.

Es un día de alegría, pero los triunfos tienen que venir con resultados y las personas que hemos elegido son buena gente. Espero que tanto el gobierno de México, en especial el pueblo de México, apoye los cambios. Es este el momento de oportunidad para ambos países”, subrayó el exembajador.

Desde Denver, Colorado, Ken Salazar dijo desconocer cuál será la postura que asumirá el presidente Trump, pero señaló que las leyes se aprobarán desde el Congreso con mayoría demócrata.

Enfatizó que “no se puede decir cuándo dice la verdad el presidente, cuándo lo dice para mentir más, pero lo que sí se sabe es que el Congreso es el que puede pasar las leyes”, sentenció.

Por lo que hace al tema del T-MEC, el exfuncionario estadounidense confió en que seguirá la negociación comercial porque es importante para ambos países, confiando en que habrá cambios en la política migratoria de Donald Trump que ha perseguido a personas migrantes mediante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).