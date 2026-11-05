Cae pareja que engañaba a personas con venta de autos por redes sociales

Dos personas que se decían ser vendedores de autos fueron detenidos en Monterrey, Nuevo León, tras ser denunciados por, presuntamente, engañar a varios clientes y despojarlos del dinero sin entregarles ningún vehículo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló haber ejecutado esta doble orden de aprehensión en contra de Milton “N” y Lizeth “N” este 5 de noviembre, en la colonia Cumbres Magnolia.

Las investigaciones alrededor de este caso indican que los ahora detenidos solían ofrecer automóviles a través de grupos de compraventa en redes sociales.

Cuando eran contactados por una persona interesada, los presuntos la citaban en puntos específicos para concretar las operaciones.

Cuando los interesados llegaban al sitio, Milton “N” se hacía pasar por policía ministerial y los intimidaba con un arma de fuego. Mientras tanto, Lizeth “N”, los despojaba de sus pertenencias y el dinero que llevaban para la supuesta compra.

Detienen a pareja por presunto fraude

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció la detención de una pareja acusada de presunto fraude.

Los sospechosos, identificados como Juan Pablo “N” de 47 años, y Samantha “N”, de 46 años, fueron arrestados el pasado 3 de noviembre sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia Infonavit Benito Juárez, en el municipio de Guadalupe.

Según la denuncia recibida por la Fiscalía, estas dos personas, presuntamente, promocionaban a través de redes sociales un supuesto negocio de inversión relacionado con la compra de autobuses, camiones y automóviles para renta y realización de viajes.

Una de las víctimas declaró haber firmado un contrato con la supuesta empresa, con la promesa de recibir el doble de su inversión. Sin embargo, el plazo llegó y nunca recibieron el dinero prometido.

La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público, en donde continuarán con el proceso legal correspondiente.