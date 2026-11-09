Héctor Martínez Castuera busca la Dirección General del IPN

El doctor Héctor Leoncio Martínez Castuera formalizó de manera oficial su registro como aspirante a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), impulsando un plan institucional enfocado en acompañar a los estudiantes durante su formación, transparentar el ejercicio de los recursos públicos y consolidar una gestión cercana a la comunidad. Al concluir su inscripción el 6 de noviembre de 2026, el candidato subrayó que, si bien la casa de estudios conserva fortalezas históricas decisivas, en la actualidad enfrenta retos extraordinarios que exigen ser atendidos a través de una administración ágil, sencilla, democrática y dispuesta a escuchar a todos sus sectores.

Dentro de los ejes prioritarios expuestos en su plataforma, Martínez Castuera señaló que la prioridad central de la institución reside en el alumnado, por lo que su propuesta prevé la articulación de apoyos destinados a favorecer la conclusión de la trayectoria académica, agilizar la titulación y expandir las opciones al egresar. Esta visión busca colocar a los jóvenes en el centro de las decisiones presupuestales para que la educación pública transforme sus vidas, beneficie a sus familias y permita poner sus conocimientos directamente al servicio de México. En materia administrativa, asumió el compromiso de transparentar la aplicación de cada peso público y garantizar que el presupuesto cumpla con su propósito educativo, científico y de responsabilidad social.

Al referirse al desarrollo de la contienda institucional, Martínez Castuera reconoció la apertura del proceso impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando que su carácter democrático ofrece la oportunidad de escuchar activamente a estudiantes, docentes, investigadores y personal de apoyo y asistencia a la educación. El aspirante refirió que la formación científica de la mandataria federal permite valorar el aporte de las instituciones públicas a la patria. Asimismo, el proyecto plantea vincular la ciencia y la tecnología politécnicas con los problemas nacionales mediante un modelo técnico con sensibilidad humanista.

Respaldado por más de 45 años en el servicio público y una historia ligada al IPN desde su paso por la Vocacional 6, el doctor hizo un llamado general a participar para eliminar las barreras entre los cargos directivos y la vida cotidiana de escuelas, centros y unidades. El candidato reiteró que la conducción se basará en el orgullo y el diálogo, cerrando con su lema de trabajo: "con la comunidad todo, sin la comunidad nada".