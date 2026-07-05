Harán permanente programa de salud escolar tras revisar a 10.8 millones de alumnos de primaria

La estrategia Vive Saludable, Vive Feliz continuará como una política permanente en las escuelas públicas del país, luego de que durante el ciclo escolar 2025-2026 se realizaran valoraciones médicas a más de 10.8 millones de niñas y niños de 83 mil escuelas primarias, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El funcionario explicó que las Jornadas Nacionales de Salud permitieron detectar los principales problemas que afectan a la población escolar, entre ellos sobrepeso y obesidad, disminución de la agudeza visual, caries, así como casos de bajo peso y talla, información que servirá para fortalecer las políticas públicas de prevención y atención infantil.

Detalló que la intervención nacional fue posible gracias al trabajo coordinado de más de 700 brigadas, integradas por más de ocho mil especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), además del apoyo de docentes de todo el país.

Como parte de las acciones realizadas, se efectuaron valoraciones de peso y talla, revisiones de salud visual y bucal, así como actividades de promoción de hábitos saludables en escuelas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias.

Mario Delgado destacó que uno de los resultados más importantes fue la atención a problemas visuales. Informó que se realizaron más de 217 mil segundas valoraciones especializadas y que más de 145 mil estudiantes ya recibieron lentes gratuitos, mientras continúa el proceso para entregar más de 1.5 millones de pares adicionales.

Agregó que madres, padres y tutores ya cuentan con un informe personalizado con los resultados de las valoraciones realizadas a sus hijas e hijos, el cual incluye recomendaciones médicas y, en los casos necesarios, la canalización a unidades de salud para dar seguimiento.

El titular de la SEP recordó que también continúa la aplicación de los lineamientos que prohíben la venta de comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas en los planteles educativos. Indicó que actualmente esta disposición es cumplida por más del 86 por ciento de las escuelas primarias y secundarias del país.

Asimismo, informó que, derivado de esta estrategia, las instituciones del sector salud han brindado más de ocho millones de atenciones médicas en más de cuatro mil 500 clínicas del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y centros de salud.

Añadió que durante el periodo vacacional se llevarán a cabo Ferias de la Salud para acercar servicios médicos a las familias y dar continuidad a la atención de niñas y niños que requieran seguimiento.

Finalmente, señaló que la permanencia del programa se apoyará en los Consejos Técnicos Escolares y en un repositorio digital con materiales dirigidos a docentes, directivos y familias para fortalecer la promoción de hábitos saludables dentro y fuera de las escuelas.