Elementos del Ejército Mexicano detectaron los pasados 10, 11 y 13 de noviembre, en un punto de inspección vehicular de Chihuahua, dos cajas con vasijas de barro que tenían dentro de calcetines 45 y 19 tortugas de agua dulce, respectivamente, así como un camaleón de velo (Chamaeleo Calyptratus), en una bolsa etiquetada como material plástico.

Los animales eran transportados por una empresa de autobuses sobre la carretera federal 45, que conecta a Ciudad Juárez con la ciudad de Chihuahua, sin la documentación que acreditará su legal procedencia.

En apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), identificó cinco ejemplares de la cotizada tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), 21 Casquito Cora (Kinosternon cora), 15 Casquito Escorpión (Kinosternon scorpioides), 18 tortugas jalisciense de pecho quebrado (Kinosternon chimalhuaca), nueve tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum), y dos ejemplares de Casquito Cora que ya se encontraban muertas.

En un comunicado de prensa, la Profepa destacó que las Kinosternon vogti y Kinosternon cora se encuentran "en peligro de extinción", de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059, mientras que la Kinosternon scorpioides y la Kinosternon integrum son especies "Sujetas a Protección Especial".

Además, todas se encuentran listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES): la Kinosternon vogti y la Kinosternon cora en el Apéndice I, y el resto en el Apéndice II", detalló.

La autoridad ambiental agregó que el ejemplar de camaleón de velo se encuentra también listado en el Apéndice II de la CITES.

La Procuraduría gestionará el destino final adecuado de los ejemplares asegurados y procederá a interponer las denuncias penales correspondientes", puntualizó.

La tortuga Casquito de Vallarta, endémica de Jalisco y Nayarit, fue descubierta apenas en 2018 y ocho años después ya está "en peligro de extinción", debido a que es altamente cotizada en el mercado negro de mascotas en China.