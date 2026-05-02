Hacen comunidad en patineta en San Antón

Cuernavaca, Morelos.— El skate park “El Salto” opera como un espacio activo en San Antón, donde jóvenes y familias coinciden alrededor del patinaje y el uso compartido del espacio público.

Ubicado junto a la cascada y el paseo, el parque cuenta con rampas, escaleras y superficies de concreto que permiten recorridos continuos. En la pista, los usuarios encadenan descensos, deslizamientos y trayectorias que mantienen la actividad en movimiento.

Durante la jornada se realizaron el Demo Skate y el Skate Fest Cuernavaca, con participación de niñas, niños y jóvenes en categorías para principiantes, intermedios y avanzados. Las actividades incluyeron prácticas libres, turnos abiertos y exhibiciones, lo que facilitó la convivencia entre distintos niveles.

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La música acompañó la dinámica desde un altavoz portátil operado por una DJ, integrándose al ritmo de la pista sin interrumpir el flujo de participantes.

El espacio fue rehabilitado con una inversión municipal de un millón 445 mil 518.82 pesos. Además del área de patinaje, cuenta con sanitarios, juegos infantiles, asadores y una cancha de fútbol rápido, ampliando su uso para distintos grupos de edad.

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En las exhibiciones participaron Bryan Coria, Oscar Meza, Fernan Origel y Mario Gutiérrez, quienes señalaron que contar con infraestructura adecuada impulsa la práctica del skate y abre oportunidades para el desarrollo de talento local.

Habitantes de la zona indicaron que el parque representa una alternativa para el uso del tiempo libre, especialmente entre jóvenes, en un entorno abierto. Durante el día se registró asistencia constante de familias.

El arranque de actividades fue encabezado por el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, acompañado por la presidenta del DIF municipal, Luz María Zagal Guzmán, así como autoridades municipales, quienes coincidieron en que la recuperación de espacios públicos favorece la convivencia y su uso continuo.