Habrá elecciones sin PREP ni cash

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sistema que recopila información de las actas de las casillas una vez concluida la jornada electoral.

En su lugar se propone transitar al cómputo directo después del cierre de urnas, explicó la jefa del Ejecutivo en su conferencia matutina.

La iniciativa, que el lunes será enviada al Congreso, también prohíbe aportar dinero en efectivo para las campañas, con el objetivo de reforzar la fiscalización. Además, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y candidatos.

También se reducen los tiempos en radio y televisión, de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante el periodo electoral.

Sheinbaum advirtió que no realizará cambios a la propuesta original aunque no cuente con el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, ambos aliados de Morena.

Afirmó que si su propuesta es rechazada en el Congreso, no sería una derrota para ella, sino una victoria porque no cedió a las negociaciones. “La vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar”, aseveró.

Como Excélsior adelantó ayer, se plantea reducir 25% el gasto del INE y las prerrogativas a los partidos, además de eliminar a los senadores plurinominales para que la integración de esa cámara baje de 128 a 96 legisladores. Todos los diputados federales deberán hacer campaña, pero de los 500, ocho serán mexicanos residentes en el extranjero.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los puntos centrales de la reforma constitucional en materia electoral que enviará este lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión.

“Yo, como Presidenta, estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, si no, pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Estoy obligada a enviarlo”, expresó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que no realizará cambios a la propuesta de reforma electoral, y señaló que en caso de que no cuente con el apoyo de las fracciones parlamentarias, incluyendo a los aliados de Morena, el PT y el Verde Ecologista, no sería una derrota, sino una victoria porque no cedió a las negociaciones.

“No, para nada. Al revés. La gente va a decir, ‘No, pues la Presidenta cumplió’. ¿Ya? Hubo quien no votó. Pero la Presidenta cumplió. Nosotros cumplimos con la gente. En mantener lo que pensamos. Yo en los 100 puntos puse reforma electoral. Entonces, habrá quien no quiera aprobar. Y a ese partido, pues lo reconocerá la gente en la votación, pero no es derrota, sino sencillamente es consecuencia política”, expresó.

Con una advertencia a los grupos parlamentarios, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la gente observará si apoyan eliminar los privilegios u optan por mantener las listas de plurinominales y los altos financiamientos a los partidos y elecciones.

“Nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también, la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Es un compromiso que hice yo de los 100 puntos”, apuntó.

La mandataria señaló que Morena no tendría problemas con la eliminación de los plurinominales, a diferencia del PRI y el PAN. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que, con su iniciativa, todos aquellos que busquen una curul deberán hacer territorio. Y que “nadie puede quedarse en su casa, tranquilo, esperando ser el número uno de la lista pluri”.

La Presidenta rechazó que la iniciativa pretenda impulsar un partido de Estado o el control de los órganos electorales.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado en especial a quienes busquen un espacio en el Senado a buscar el voto popular, luego de que presentó la eliminación de la representación proporcional.

“Ayer les decía a los compañeros: que yo siempre estuve en contra de las listas pluris; sí de la representación de las minorías, pero las listas pluris yo nunca he estado de acuerdo, tanto, que tuve oportunidad de ser diputada plurinominal y senadora plurinominal, en el 2009 y en el 2012, y me negué”, recordó.

Por su parte, Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, informó que se realizaron 63 audiencias públicas en 31 estados, en siete de Estados Unidos, 24 en la Ciudad de México, más una audiencia migrante. Se recibieron mil 357 propuestas y participaron en la consulta 181 expertos electorales.