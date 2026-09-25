Guanajuato registra reducción del 75.6 % en homicidios e impulsa históricos apoyos sociales a 2 años de gobierno

A dos años del inicio de la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, Guanajuato registró una reducción del 75.6 por ciento en homicidios dolosos al cierre del mes de agosto respecto de febrero de 2025.

Estos resultados se atribuyen a la estrategia CONFIA, orientada a fortalecer la prevención, inteligencia y coordinación entre autoridades. Durante el encuentro por los dos años del Gobierno de la Gente en Salamanca, la mandataria presentó este y otros indicadores que marcan el rumbo de la entidad.

En materia de desarrollo social y alimentación, el gobierno estatal ha entregado 46 millones de desayunos, comidas y paquetes de alimentos. Asimismo, con el programa Mi Familia Productiva se ha respaldado a más de 19 mil 700 hogares, mientras que Empleo Temporal para la Gente ha integrado a más de 20 mil personas en labores de mantenimiento comunitario.

En infraestructura social, se han construido y equipado 60 Centros Nuevo Comienzo en beneficio de 315 mil personas, sumado a la estrategia Red Móvil, que ha movilizado 78 millones de pesos y capacitado a más de 79 mil agentes de cambio.

En el ámbito de las oportunidades para las mujeres, la estrategia Aliadas agrupa 27 programas de salud, educación y empleo, donde la Tarjeta Rosa beneficia actualmente a 690 mil mujeres. En el rubro educativo, se otorgaron 2.8 millones de apoyos escolares y se crearon 89 preparatorias, incrementando la matrícula en 20 mil estudiantes.

Respecto a la salud pública, el sistema atiende a 3 millones de personas sin derechohabiencia, logrando el primer lugar nacional en atención a la diabetes, hipertensión y vacunación. Finalmente, la inversión pública alcanzó 4 mil millones de pesos para 386 obras en los 46 municipios mediante el programa Manos a la Obra.

“Hacer honor al nombre de Gobierno de la Gente exige llevar nuestros compromisos a la práctica. Sé que la tranquilidad se construye todos los días, y los siguientes cuatro años vamos a lograr que Guanajuato sea ese Estado seguro para nuestras hijas e hijos. Vienen los mejores años para Guanajuato”, concluyó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.