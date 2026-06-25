Guadalajara se consolida como el epicentro social y económico del Mundial 2026

Mientras la actividad deportiva del Mundial 2026 se distribuye entre diversas sedes, Guadalajara ha emergido como el auténtico corazón de la justa internacional. La capital de Jalisco no solo ha cumplido con los compromisos logísticos y de organización en los encuentros correspondientes a dicha sede, sino que ha rebasado las expectativas al convertirse en el principal punto de encuentro para miles de aficionados de todo el mundo.

El éxito de la sede tapatía se refleja en el éxito del FIFA Fan Festival, consolidado por la crítica y los asistentes como el espacio con el mejor ambiente entre las 16 ciudades mundialistas. Muestra de ello fue la jornada de ayer, donde más de 50 mil personas se congregaron para presenciar el triunfo de la Selección Mexicana ante República Checa, detonando un festejo masivo que colmó las inmediaciones del monumento a La Minerva.

Ante la alta demanda ciudadana, las autoridades locales se vieron obligadas a habilitar nuevos espacios públicos con pantallas para garantizar el acceso comunitario a los partidos.

Más allá de la pasión futbolera, el torneo ha dejado una profunda huella económica en la entidad, gracias al turismo global, eventos masivos y derrama local.

Las calles del Centro Histórico registran una afluencia constante de aficionados de Corea del Sur, Colombia y República Checa, dinamizando la vida nocturna y comercial, incluso en días sin partidos locales.

El concierto gratuito de la banda Maná, el pasado 17 de junio, congregó a cerca de 170 mil asistentes y se prevé una cifra similar para la presentación de Alejandro Fernández, la noche de este jueves 25 de junio.

Además, hoteles, bares y restaurantes reportan llenos totales, beneficiando directamente a miles de familias jaliscienses.

Guadalajara demuestra así que el Mundial no se limita a las canchas; se vive en las plazas, los comercios y el espacio público, consolidando a la ciudad como el referente indiscutible de hospitalidad y organización en esta Copa del Mundo.