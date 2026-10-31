García Harfuch llama a fusileros paracaidistas a proteger a las familias mexicanas

Un total de 166 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se graduaron como fusileros paracaidistas, tras concluir un curso de capacitación especializada en Campeche.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. También participó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Durante el acto, García Harfuch reconoció la preparación física y mental de los graduados, quienes asumieron el reto de desarrollar capacidades para enfrentar tareas de alta exigencia y servir al país.

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El funcionario señaló que la misión de los nuevos fusileros paracaidistas es contribuir a neutralizar la capacidad de las organizaciones criminales para ejercer violencia, extorsionar, robar y corromper instituciones, así como llevar ante la justicia a quienes amenazan a la población.

Subrayó que el desempeño de los elementos requiere valor, inteligencia, disciplina y apego a la ley, además de precisión operativa y cuidado de la vida de sus compañeros y de la ciudadanía.

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García Harfuch destacó la participación, por primera vez en esta formación especializada, de integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones de la SSPC. Los llamó a aplicar los conocimientos adquiridos, fortalecer sus equipos y ejercer el liderazgo con el ejemplo.

Asimismo, agradeció a la Armada de México, a sus mandos e instructores, por compartir su experiencia y conocimientos, y sostuvo que la coordinación entre instituciones se fortalece desde el adiestramiento conjunto.

El secretario afirmó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad continuarán trabajando para detener a generadores de violencia, desarticular organizaciones criminales y proteger a las familias mexicanas.