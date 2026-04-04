Sheinbaum impulsa el cine mexicano con estímulos fiscales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su administración se impulsa el cine mexicano.

Desde su cuenta de Instagram, la mandataria federal recordó la iniciativa de reducir en 30% el ISR para las filmaciones que se hagan en México con la condición de que el 70% sea para empresas mexicanas o trabajadoras y trabajadores mexicanos para largometraje o audiovisuales que se hagan aquí en México.

“Eso va a crear más empleos y por supuesto a promover a México en todo el mundo”, celebró.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en febrero de 2026 un nuevo plan integral para impulsar la industria cinematográfica mexicana, destacando incentivos fiscales, la creación de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, apoyo a producciones locales e internacionales, con énfasis en la contratación de talento mexicano y la preservación del cine como derecho cultural.

Como incentivos fiscal se anunció un tope máximo de 40 millones de pesos por proyecto pidiendo un 70% de proveeduría nacional para producción de cine, series y animación.