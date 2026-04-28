FGR indaga caso de agentes en Chihuahua: Sheinbaum; "investigación no se para con una renuncia"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes en el marco de su conferencia mañanera, que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo realizado en el estado de Chihuahua.

La mandataria subrayó que las indagatorias deben continuar pese a la reciente renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui. En ese sentido, enfatizó que la salida de un funcionario no detiene la aplicación de la ley ni el esclarecimiento de los hechos.

A nosotros y a todos los mexicanos en este caso lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y la Ley Nacional de Seguridad. Ayer hubo una renuncia, y se tiene que seguir investigando; no para con eso. Lo trae la Fiscalía como una investigación, tiene que cumplirse con la ley”, señaló.

El caso se relaciona con la muerte de dos agentes estadunidenses durante un operativo en Chihuahua, situación que, según Sheinbaum, debe ser aclarada con apego a la legislación mexicana y bajo el principio de soberanía nacional.

César Gustavo Jáuregui Moreno presentó su renuncia como fiscal general del estado de Chihuahua. Especial

No representa un posicionamiento contra de EU

La jefa de Estado precisó que la postura de su gobierno no representa un posicionamiento en contra de Estados Unidos, pues apuntó que ya se envió una nota diplomática a la Embajada estadunidense para solicitar información sobre la presencia de los agentes en territorio mexicano.

La posición muy clara no es contra el gobierno de los Estados Unidos. Hicimos una nota diplomática pidiendo explicación sobre este caso y señalando que el gobierno federal no estaba informado, además de dejar claro que esto no puede ocurrir”, comentó.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo reiteró que su administración no permite la participación directa de agentes extranjeros en operativos dentro del país e insistió en que el eje central del caso es una posible violación a la ley por parte de autoridades locales, lo que obliga a una investigación a fondo por parte de la FGR.

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