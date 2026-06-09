Gobernación realiza operativo de seguridad en la caseta México - Cuernavaca

La Secretaría de Gobernación despliega acciones de seguridad en la caseta México-Cuernavaca para verificar que existan condiciones que garanticen la integridad de la población en la Ciudad de México y de quienes arriben a esta capital en las próximas horas.

Desde redes sociales, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, precisó que los operativos de inspección se llevan a cabo en coordinación con autoridades de la Ciudad de México y, en seguimiento al hallazgo detectado este lunes en uno de los autobuses que trasladaba a estudiantes y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, consistente en 59 explosivos que pretendían ser utilizados "en apoyo" a las movilizaciones de la disidencia magisterial en la capital mexicana.

Esta mañana recorrimos, junto con autoridades de la #CDMX, la caseta México-Cuernavaca, en #Tlalpan, para dar seguimiento a las acciones realizadas ayer y verificar las condiciones de seguridad en la zona. Reiteramos nuestro llamado a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica", escribió en su cuenta personal el subsecretario.

Medina Padilla también envió un mensaje a las personas que participan en las movilizaciones para que entiendan que "el diálogo, el respeto y la no violencia son fundamentales para la expresión de las demandas sociales y la construcción de acuerdos".

Posteriormente, al atender a los medios de comunicación en la zona de revisión fue cuestionado respecto a si para este martes se prevé la llegada de más autobuses con estudiantes en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El funcionario reconoció que acudió al lugar para mantenerse atento de las acciones que pudieran desarrollarse en ese sentido en las próximas horas.

Pues estamos aquí justo para verificar, para acompañar las acciones que se puedan llevar a cabo y vamos a estar muy atentos. Para eso estamos aquí desde muy temprano el gobierno de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quienes les agradecemos mucho su intervención. Es muy importante decir que ellos están aquí para acompañar y ser garantes de que se respeten los derechos humanos, pero también que el diálogo sea la herramienta que nos permita llegar a acuerdos, acuerdos de cómo existe la expresión en el espacio público y los derechos de terceros", expuso.

- ¿Por el momento, sólo aquí el operativo, en la México-Cuernavaca?

- “Sí, estamos aquí nosotros, es donde nos toca estar y vamos a estar muy pendientes”, indicó Medina Padilla.