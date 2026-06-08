Gabinete de Seguridad registra el domingo, la cifra más baja de homicidios

El Gabinete de Seguridad de México informó que el domingo 7 de junio se contabilizaron 28 víctimas de homicidio doloso en el país. De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por la autoridad, se trata del registro diario más bajo de la presente administración.

Las cifras fueron publicadas por el Gabinete de Seguridad, que diariamente difunde un balance preliminar de víctimas de homicidio doloso con base en los reportes de las fiscalías estatales y dependencias federales.

Según el informe, Guanajuato concentró el mayor número de casos con cuatro víctimas, mientras que Baja California y Sinaloa reportaron tres homicidios cada uno.

En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, las autoridades señalaron:

Seguiremos trabajando todos los días para consolidar la paz y la seguridad en beneficio de las familias mexicanas".

¿Qué estados registraron homicidios el 7 de junio?

De acuerdo con el reporte oficial, estas fueron las entidades que registraron víctimas de homicidio doloso.

Guanajuato: 4

Baja California: 3

Sinaloa: 3

Chihuahua: 2

Ciudad de México: 2

Estado de México: 2

Guerrero: 2

Jalisco: 2

Morelos: 2

Puebla: 2

Michoacán: 1

Querétaro: 1

Tabasco: 1

1 Veracruz: 1

Estados que reportaron cero homicidios

El informe también indica que las siguientes entidades no registraron víctimas durante la jornada:

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Las cifras fueron publicadas por el Gabinete de Seguridad, que diariamente difunde un balance preliminar de víctimas de homicidio doloso. Cuartoscuro/Adolfo Vladimir

¿Cómo se elaboran estas cifras de homicidio en México?

Los datos diarios del Gabinete de Seguridad son de carácter preliminar y se integran con los reportes enviados por las fiscalías estatales y autoridades federales. Posteriormente, las cifras pueden ser ajustadas durante los procesos de validación estadística.

Especialistas en seguridad pública señalan que los balances diarios permiten observar tendencias de corto plazo, aunque la evaluación de la incidencia delictiva suele realizarse con estadísticas mensuales y series históricas consolidadas.

Seguridad pública: el desafío de mantener la tendencia

Aunque el reporte del 7 de junio representa el menor registro diario informado en la actual administración, los expertos coinciden en que la evolución de la violencia debe analizarse en periodos más amplios para identificar cambios estructurales y no únicamente variaciones de una jornada específica.

La información difundida por el Gobierno federal forma parte del monitoreo permanente de los delitos de alto impacto y busca ofrecer una fotografía diaria del comportamiento de la seguridad pública en México.