Furia en el WhatsApp de Morena: Sheffield y Reyes Carmona desatan bronca en el chat del Senado

La senadora Alejandra Arias fue contundente con sus compañeros. “Están peor que La Casa de los Famosos” y de pronto los senadores dejaron de escribir, luego de unos minutos de disputa entre Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes Carmona, quienes llevaron su pleito público al chat de la bancada morenista del Senado.

Pero no fue la primera vez que ambos se liaban en el chat.

Ataques por León y acusaciones cruzadas

Hace un mes, luego de que Emmanuel Reyes expresara su interés de competir por la presidencia municipal de León, Guanajuato, Ricardo Sheffield escribió en el chat de los senadores de Morena que Reyes no es de Guanajuato, que es de la iglesia de la Luz del Mundo y lo acusó de ser parte de un grupo de personas que abusan de menores de edad.

Emmanuel Reyes rechazó las imputaciones y señaló a Sheffield de utilizar su antiguo puesto como titular de Profeco para beneficiar las gasolineras que posee.

En esa ocasión, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, intervino en el chat y los llamó a ambos a serenarse.

El nuevo choque por la postulación

Pero este miércoles 19, el chat de los senadores volvió a incendiarse por los mensajes de ambos senadores de la República.

Ricardo Sheffield puso en el chat un post de @MiguelZacarias, usuario de X, en el que reproduce un mensaje de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel y el propio Sheffield escribió en el chat: “nuestra dirigente Montiel nos dice que busquemos postularnos por donde le hemos pedido el voto a la gente! No andarle buscando a otros municipios”.

Emmanuel Reyes le respondió: “en el proceso electoral del 24 el Licenciado Ebrard (Emmanuel es suplente de Marcelo Ebrard) con su fórmula pidió el voto en todo el país por Morena. Al ser de Lista Nacional, es, y soy senador de toda la República, incluyendo León” y colocó la cara de un león.

Sheffield le contestó: “pues de paso habías de ir a pelear una alcaldía al Edomex, aprovechando que allí naciste! También incluyendo el Edomex, claro!”.

Reyes Carmona respondió: “Mejor, Gobernador de Guanajuato”.

Sheffield reviró: “Échale ganas!!! Ya solo te falta 68% para alcanzarme. Y unas dos décadas más en la política!”.

Filtraciones a redes y salida del grupo

Cuando otro senador los llamó a no pelearse y no llevar al chat sus pleitos, Sheffield respondió que “no voy a dejar de replicar ningún tema que no me parezca”.

Emmanuel Reyes escribió: “Espero que mis 27 años de trayectoria política, militando siempre en la izquierda, sirvan para continuar trabajando por Guanajuato. Que sea el pueblo, y nadie más que el pueblo, quien decida, con base en el trabajo y resultados, si ya te alcancé… o si ya te rebasé”.

Aclaró que él no comenzó el pleito y que “he recibido diversas calumnias y he guardado silencio ante muchas de ellas. También podría responder, con hechos y verdades, no con mentiras. Sin embargo, por el bien de nuestro movimiento y atendiendo a tus razonamientos, seguiré promoviendo la unidad”, al responder al senador que trató de tranquilizarlos. Eran las 15:13 horas y fue el último mensaje.

Pero a las 18:08 los pantallazos de la disputa comenzaron a circular en la red social de X.

A las 18:42 Emmanuel Reyes lo mostró en el chat y escribió: “Por la unidad del movimiento prefiero por ahora salirme del grupo de compañeros y compañeras. No voy a abonar más en esta pelea” y se fue del chat.

La reacción de la bancada guinda

La senadora Verónica Camino escribió: “no te salgas, eso es lo que busca con este tipo de temas. Por favor”.

Martha Lucía Micher añadió: “Yo creo que no debes hacerlo. Claro que no”.

Cecilia Guadiana agregó: “Parece vecindad, yo que tengo 31 años da mucha pena en serio”.

María Martina Kantun Can: “Más feo que desconfiemos de todos!”.

Anahí González: “Somos senadores de la República, por si ya se le olvidó a algunos, qué vergüenza. Hay que estar a la altura de la responsabilidad que tenemos. Ojalá sea la última vez que suceda. Tenemos que estar unidos compañer@s y también resguardando lo que aquí se habla. Por el bien de tod@s. Pero sobre todo del movimiento”.

Alejandra Arias: “Muy lamentable, yo creo que se les olvida que somos senadores, si no le dan su lugar ustedes mismos al cargo pues por eso afuera no se nos respeta. Qué vergüenza sinceramente. Están peor que La Casa de los Famosos”.

A las 19:27 el chat de los senadores de Morena cerró así la disputa.

Esta vez, el coordinador Ignacio Mier no participó en el chat, pero sí llamó a ambos senadores para pedirles tranquilidad, prudencia, unidad y pensar en el movimiento, de acuerdo con la información confirmada por Excélsior.