Fuga de ácido en fábrica de Tamaulipas causa intoxicación en habitantes

Al menos 12 personas fueron hospitalizadas por intoxicación luego de una fuga de ácido registrada en una planta química ubicada en los límites de Tampico y Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, el incidente ocurrió poco antes del amanecer en la empresa Chemours S.A. de C.V., cuando vecinos de la zona percibieron un fuerte olor e inmediatamente realizaron llamadas a los números de emergencia.

Al sitio acudieron bomberos, personal de Protección Civil, elementos del Ejército Mexicano y brigadistas voluntarios.

Bomberos de Tamaulipas Foto: Especial

Ante la intensa presencia del químico, se determinó desalojar a por lo menos 30 personas que residen cerca de la fábrica.

Entre los evacuados se encontraban menores de edad y mujeres embarazadas. De este total, 12 presentaron problemas respiratorios y fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para su valoración médica; ninguna se reportó en estado grave.

Trascendió que una falla en el sistema eléctrico de la planta provocó la fuga de tetracloruro de titanio, lo que generó una nube tóxica.

Al entrar en contacto con el ambiente, este compuesto se convierte en ácido clorhídrico, causante de irritación en piel, ojos y pulmones.

La empresa produce materiales para industrias como pinturas, plásticos y recubrimientos, y maneja sustancias químicas de alto riesgo, entre ellas cloro y compuestos corrosivos.

Las investigaciones continúan para determinar si hubo alguna anomalía y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

JCS