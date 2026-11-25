El ingreso del frente frío número 8 provocó un marcado descenso de temperaturas en Chihuahua, con un registro mínimo de -9.2 grados centígrados en El Vergel, municipio de Balleza, en la Sierra Tarahumara. Ante el pronóstico de nuevas heladas y posibles nevadas, el Gobierno estatal emitió una alerta preventiva y pidió a la población extremar precauciones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrá condiciones de frío intenso durante las mañanas y temperaturas más templadas por las tardes.

Las bajas temperaturas se extendieron por distintas regiones del estado. En Chihuahua capital, el termómetro marcó 2.1 grados, mientras que en Ciudad Juárez descendió a 3.2 grados centígrados.

El Vergel registra la temperatura más baja

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, estas fueron las temperaturas mínimas registradas en la entidad:

El Vergel: -9.2 °C.

Majalca: -4.8 °C.

Chinatú: -3.9 °C.

Guachochi: -3.3 °C.

Basaseachi: -2 °C.

San Juanito: -1.5 °C.

Janos: -1.1 °C.

Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc: -0.7 °C.

Ahumada: -0.2 °C.

Creel: 0.3 °C.

Balleza: 1.4 °C.

Chihuahua capital: 2.1 °C.

Parral: 2.3 °C.

Ciudad Juárez: 3.2 °C.

La dependencia no reportó precipitaciones durante las últimas horas, aunque advirtió sobre la posibilidad de aguanieve o nieve en algunas regiones, principalmente durante la madrugada del viernes.

Pronóstico del clima para el 25 y 26 de noviembre

Para este miércoles 25 de noviembre, Protección Civil previó un ambiente de muy frío a frío durante las primeras horas del día y templado por la tarde. Las heladas continuarán en las zonas serranas.

Entre las temperaturas máximas pronosticadas destacan Chínipas, con 31 grados; Delicias y Chihuahua capital, con 19; Ojinaga, con 18, y Parral y Jiménez, con 17 grados centígrados.

Para el jueves 26 de noviembre se espera que persista el frío matutino, con heladas en las partes altas de la Sierra Tarahumara. Las mínimas podrían alcanzar:

El Vergel: -4 °C.

Madera: -2 °C.

Temósachi: -2 °C.

Creel: -2 °C.

Guachochi: -2 °C.

En Chihuahua capital se pronostican 18 grados como máxima y cinco como mínima. Para Ciudad Juárez se esperan 18 grados durante el día y tres por la mañana.

En contraste, Chínipas podría alcanzar los 30 grados, mientras que Ojinaga y Delicias llegarían a los 19 grados.

Protección Civil pide extremar precauciones por el frío

Ante la continuidad de las bajas temperaturas en Chihuahua, la CEPC recomendó a la población utilizar ropa abrigadora, proteger especialmente a niños y adultos mayores y evitar cambios bruscos de temperatura.

También pidió revisar las instalaciones de calefacción y mantener una ventilación adecuada al utilizar calentones, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Como parte de las acciones de apoyo a las personas en situación vulnerable, el Gobierno estatal inició una campaña de recolección de chamarras para hacer frente a las condiciones de frío.

Las autoridades mantienen el llamado a no bajar la guardia, especialmente en los municipios de la Sierra Tarahumara, donde se esperan las temperaturas más bajas y existe posibilidad de nuevas heladas.