Frenan críticas de EU y llaman a tirar muros; Sheinbaum defiende estrategia

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ayer firmemente las críticas sobre la política de seguridad mexicana, calificando como “electorales” las afirmaciones de funcionarios de Estados Unidos sobre el control criminal en la frontera norte del país.

Desde Palacio Nacional, sostuvo que, lejos de las críticas, la colaboración bilateral ha permitido disminuir más de 60% el ingreso de fentanilo a territorio estadunidense y fortalecer la vigencia sin necesidad de muros, cifras que, dijo, han sido reconocidas por su homólogo Donald Trump.

Hay mucho en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre. Como hemos dicho, nosotros no queremos que usen a México”, sostuvo, al referirse a las críticas del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien aseguró que “nueve cárteles controlan cada centímetro” de la frontera norte de México.

“Hay muchos temas en EU importantes de atender para que se use a México como parte de la campaña… Nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”.

Sheinbaum reiteró que se mantiene el rechazo a la construcción de un muro.

“Lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros. Ha sido una posición de México siempre y es nuestra posición”, expresó.

Paralelamente, instó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a centrarse en los problemas internos de su país, tras las declaraciones de este último sobre declarar a los cárteles mexicanos como objetivos militares, subrayando que la cooperación internacional debe prevalecer sobre las diferencias políticas.

Avances en estados

Más tarde, Sheinbaum supervisó los avances del programa IMSS-Bienestar con los gobernadores incorporados al sistema.

“El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México”, señaló.

*mcam