Fox reconoce que hizo ganar a Calderón; veía al país como un negocio: Ariadna Montiel

• Fox veía al país como un negocio y la Presidencia como una gerencia, señaló Ariadna Montiel; sostuvo que el fraude electoral debe considerarse “como un daño a la nación, como una traición a la patria”

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, cuestionó que el expresidente Vicente Fox Quesada declare con impunidad haber intervenido para que Felipe Calderón Hinojosa ganara la elección presidencial de 2006. Señaló que sus declaraciones muestran que veía al país como un negocio y la Presidencia como una gerencia.

Durante su conferencia de prensa, la dirigente presentó un fragmento de una entrevista en la que Fox afirmó: “Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”.

Reproducir Fox admite que hizo ganar a Calderón en 2006: Montiel

En la grabación, el exmandatario explicó su intención de mantener la Presidencia en manos del PAN: “Me dije a mí mismo que la sucesión en el país debiera de quedar en las mismas manos de mi partido político”. Al referirse a Andrés Manuel López Obrador, agregó: “No le hubiera entregado la banda presidencial”.

Montiel Reyes señaló que Fox reconoce públicamente su intromisión en aquel proceso electoral y cuestionó que esas declaraciones se asuman sin consecuencias.

Recientemente sale una entrevista de Fox, que impunemente anda por la vida declarando que sí, que él se entrometió”, expresó antes de solicitar la reproducción del video.

Al comentar el fragmento, cuestionó que el expresidente comparara la sucesión presidencial con la decisión de un empresario sobre quién debe quedarse al frente de su negocio.

Él veía al país como un negocio, dicho en sus palabras”, afirmó. “Él veía al país como una… su posición de presidente, como una gerencia”.

La dirigente sostuvo que esa concepción del poder pasó por encima del derecho de la ciudadanía a decidir quién debía gobernar y que los hechos de 2006 deben recordarse por sus consecuencias para la vida democrática del país.

El fraude electoral debería… debe ser considerado como un daño a la nación, como una traición a la patria, porque es pasar por encima de la voluntad popular”, manifestó.

Montiel Reyes sostuvo que la intervención que atribuyó al exmandatario retrasó la llegada del proyecto de transformación encabezado por López Obrador y obligó al movimiento a continuar su lucha y organización para hacer valer la decisión ciudadana.