Fitch cambia a negativa perspectiva de Sonora por deterioro financiero

Las finanzas de Sonora enfrentan mayores presiones. Fitch Ratings mantuvo en ‘A-(mex)’ la calificación crediticia del estado, pero modificó de estable a negativa su perspectiva ante el deterioro observado durante 2025.

La agencia identificó varios factores detrás de su decisión: un menor desempeño del balance operativo, el uso persistente de financiamiento de corto plazo y las presiones adicionales generadas por el respaldo financiero otorgado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Para Fitch, la combinación de estos elementos ha reducido la flexibilidad financiera de la entidad y elevado las presiones sobre su liquidez.

El cambio de perspectiva no representa, por ahora, una disminución de la calificación de Sonora. Sin embargo, coloca al estado bajo una mayor vigilancia crediticia, debido al riesgo de que sus indicadores financieros continúen deteriorándose si no mejora su desempeño fiscal.Sonora enfrenta presión sobre su liquidez

Fitch señaló que la evolución de las finanzas estatales será determinante para la trayectoria futura de la calificación.

La calificadora advirtió que una recuperación insuficiente de los balances o una mayor dependencia del financiamiento de corto plazo podrían incrementar los riesgos crediticios de Sonora.

A esto se suman las necesidades financieras relacionadas con ISSSTESON, que representan una presión adicional para las cuentas públicas estatales.

El escenario, de acuerdo con Fitch, reduce el margen disponible para enfrentar nuevas presiones financieras y hace más relevante la recuperación de los resultados fiscales.Fitch revisa también a casas de bolsa

En otro análisis, Fitch Ratings señaló que las casas de bolsa independientes en México operan en un entorno complicado, debido a que sus resultados dependen de factores como el volumen de operaciones en los mercados, la actividad de sus clientes y la generación de ingresos recurrentes.

No obstante, la agencia consideró que las instituciones con negocios más consolidados, mayor diversificación de ingresos y una base patrimonial sólida tienen mejores condiciones para enfrentar periodos de volatilidad.

Como parte de su revisión, Fitch confirmó las calificaciones de Actinver y Vifaru, ambas con perspectiva estable.

Sobre Vifaru, la agencia señaló que su perfil crediticio continúa limitado por el proceso de cambio de control accionario.

En contraste, Finamex recibió un aumento en sus calificaciones, mientras que Fitch modificó a estable la perspectiva de Valores Mexicanos (Valmex).